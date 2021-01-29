Експорт нафти з Росії обвалився до мінімуму за останні 16 років

У Росії чекають цього року послаблення обмежень в рамках угоди ОПЕК +, що дозволить збільшити прокачку сировини на нафтопереробних заводах

Відвантаження сировини знизилося на 540 тисяч барелів на добу у порівнянні з 2019 роком і склало 3,89 мільйона барелів, це мінімум з 2004 року

Експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК + і пандемію коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні міжнародного цінового агентства Argus, повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що відвантаження сировини знизилося на 540 тисяч барелів на добу у порівнянні з 2019 роком і склало 3,89 мільйона барелів. «Це мінімум з 2004 року, коли поставки склали 3,76 мільйона барелів», ‒ йдеться у повідомленні.

У Росії чекають цього року послаблення обмежень в рамках угоди ОПЕК +, що дозволить збільшити прокачку сировини на нафтопереробних заводах.

Раніше повідомлялося, що доходи від експорту нафти з Росії за січень-листопад 2020 року впали на 40,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склали $66,391 мільярда.

ОПЕК і країни, які не входять в організацію, уклали нову угоду зі скорочення видобутку навесні 2020 року. Сторони домовилися скоротити видобуток на 9,7 мільйона барелів на добу.

З серпня ОПЕК послабив обмеження до 7,7 мільйона, а на січень 2021 року домовився про скорочення на 7,2 мільйона. Поки альянс приймає рішення про подальшу видобутку щомісяця, виходячи з ситуації на ринку.

На початку січня було вирішено, що видобуток нафти збільшать тільки Росія і Казахстан. Загальне скорочення пом'якшиться до 7,125 мільйона барелів на добу в лютому і до 7,05 мільйона в березні.

До відома, доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%.

Як повідомлялося 22 січня, ціни на нафту продовжують падіння через новий спалах Covid-19 у Китаї.

Також ціни на нафту у четвер, 21 січня, впали до рекордних показників. Це відбулось після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів сирої нафти в США.