Світові ціни на нафту обвалилися

Ціни на нафту впали вперше з 22 лютого

Ціна нафти марки Brent впала нижче $63 доларів за барель вперше з 22 лютого. Про це свідчать дані біржі ICE. У ході торгів нафта опускалася до $62,54 за барель.

На мінімумі нафта WTI торгувалася за ціною в $59,47 за барель, пізніше ціна піднялася до $60,02 за барель.

Таким чином, у вівторок ціни на нафту впали більш ніж на 1%, збільшивши втрати, що почалися минулого тижня.

Зниження ціни очікувано відбувається напередодні чергової зустрічі учасників угоди ОПЕК+, які на цьому тижні будуть обговорювати пом'якшення обмеження на видобуток.

Очікування того, що ОПЕК погодиться збільшити поставки нафти на засіданні на цьому тижні, посилили тиск, а побоювання з приводу уповільнення попиту в Китаї послабили настрої.

Нагадаємо, 5 січня ОПЕК і союзні нафтовиробники, включаючи Росію, домовилися про параметри скорочення видобутку нафти в лютому і березні, яке спочатку становитиме - до 7,125 млн барелів на добу.

Експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК + і пандемію коронавірусу.

До відома, доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%.

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