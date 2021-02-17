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    Економіка та фінанси

    Вартість нафти Brent вперше за рік перевищила позначку $64

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    &nbsp;Ціна еталонної марки Brent піднялася вперше з січня 2020 року - Вартість нафти Brent вперше за рік перевищила позначку $64
     Ціна еталонної марки Brent піднялася вперше з січня 2020 року

    Ціна на нафту на світових ринках росте на фоні зниження видобутку в США через негоду в Техасі

    Вартість нафти еталонної марки Brent піднялася вище $64 за барель вперше з січня 2020 року через аномальні морози у США.

    Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у квітні подорожчали на 1,1% і досягли позначки в $64,05 за барель. Нафта WTI (США) подорожчала на 0,75%, до $60,5 за барель.

    brent17.02.21

    Ціни на нафту на світових ринках ростуть на фоні зниження видобутку в США на третину через крижаний шторм у Техасі, повідомляє Reuters.

    За даними енергетичних експертів, низькі температури призвели до скорочення видобутку нафти в США за останній тиждень більш ніж на 2,2 млн барелів на добу. Видобуток сланцевої нафти також скоротився на 2 млн барелів на добу.

    Також на 3 млн барелів на день впав попит на сировину з боку нафтопереробних заводів, які простоюють через відключення електроенергії, викликаного різким похолоданням. Зокрема закриті НПЗ у Техасі.

    Закриття нафтопереробних заводів призвело до стрибка ф'ючерсів на бензин у Нью-Йорку на $0,08 за барель, які закрилися на найвищому рівні з серпня 2019 року.

    Цього року нафта вже подорожчала на 24% завдяки зусиллям країн ОПЕК+ щодо усунення надлишків пропозиції нафти на світовому ринку, що накопичилися в період пандемії. Водночас експерти вважають, що вплив морозів на ціни навряд чи буде тривалим.

    До слова, експорт нафти з Росії у 2020 році впав до мінімуму за останні 16 років через угоду ОПЕК + і пандемію коронавірусу.

    Нагадуємо, 22 січня, ціни на нафту знизилися через новий спалах Covid-19 у Китаї.

    Також ціни на нафту у четвер, 21 січня, впали до рекордних показників. Це відбулось після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів сирої нафти в США.

    Теги: нафта США експорт ОПЕК бензин ціни
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