Стало відомо, скільки бюлетенів надрукують на кораблях у плаванні



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238 бюлетенів для голосування на виборах президента виготовлять під час плавання на кораблях

ЦВК напередодні дозволила виготовити бюлетені на кораблях

На суднах, які перебуватимуть у плаванні в день виборів в Україні, буде надруковано загалом 238 бюлетенів. Про це йдеться в оприлюдненій постанові ЦВК, прийнятій на засіданні 26 березня.

Так, 238 бюлетенів планується надрукувати для 21 спеціальної виборчої дільниці округу 143. Згідно з постановою, на цих виборчих дільницях зможуть проголосувати загалом 217 виборців.

У ЦВК також пояснюють, що за законом кількість бюлетенів може на 0,5 відсотка перевищувати кількість виборців, які включені до списків на дільницях.

Крім того, у постанові зазначено, що бюлетені, які мають бути надруковані комісіями на суднах у плаванні, мають відповідати затвердженій формі бюлетеня.

«Надати дозвіл ДВК спеціальних виборчих дільниць № 000004, 000005, 000007, 000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 виборчого округу № 143, утворених на суднах, які у день чергових виборів перебуватимуть у плаванні, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для голосування... у день виборів безпосередньо цими комісіями за формою і текстом, затвердженими відповідно до постанови ЦВК «Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня», - йдеться у постанові.

Нагадаємо, у вівторок Центральна виборча комісія надала дозвіл для виготовлення бюлетенів на вибори в Україні на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні.

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