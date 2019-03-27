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    Стало відомо, скільки бюлетенів надрукують на кораблях у плаванні

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    <span>238 бюлетенів для голосування на виборах президента виготовлять під час плавання на кораблях&nbsp;</span> - Стало відомо, скільки бюлетенів надрукують на кораблях у плаванні
    238 бюлетенів для голосування на виборах президента виготовлять під час плавання на кораблях 

    ЦВК напередодні дозволила виготовити бюлетені на кораблях

    На суднах, які перебуватимуть у плаванні в день виборів в Україні, буде надруковано загалом 238 бюлетенів. Про це йдеться в оприлюдненій постанові ЦВК, прийнятій на засіданні 26 березня.

    Так, 238 бюлетенів планується надрукувати для 21 спеціальної виборчої дільниці округу 143. Згідно з постановою, на цих виборчих дільницях  зможуть проголосувати загалом 217 виборців.

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    У ЦВК також пояснюють, що за законом кількість бюлетенів може на 0,5 відсотка перевищувати кількість виборців, які включені до списків на дільницях.

    Крім того, у постанові зазначено, що бюлетені, які мають бути надруковані комісіями на суднах у плаванні, мають відповідати затвердженій формі бюлетеня.

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    «Надати дозвіл ДВК спеціальних виборчих дільниць № 000004, 000005, 000007,  000009 - 000012, 000014 - 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 виборчого округу № 143, утворених на суднах, які у день чергових виборів перебуватимуть у плаванні, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для голосування... у день виборів безпосередньо цими комісіями за формою і текстом, затвердженими відповідно до постанови ЦВК «Про форму, колір і текст виборчого бюлетеня», - йдеться у постанові.

    Нагадаємо, у вівторок Центральна виборча комісія надала дозвіл для виготовлення бюлетенів на вибори в Україні на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні.

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