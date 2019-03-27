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    Держдума пропонує не визнавати вибори президента в Україні (документ)

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    <span>Лідер фракції ЛДПР Володимир Жириновський&nbsp;</span> - Держдума пропонує не визнавати вибори президента в Україні (документ)
    Лідер фракції ЛДПР Володимир Жириновський 

    На сайті Держдуми ініціатива фракції ЛДПР вказана як проект постанови №675312-7.

    Фракція «Ліберально-демократична партія Росії» у Державній думі Росії внесла в парламент проект постанови про невизнання підсумків виборів президента України 31 березня. На сайті Держдуми ініціатива фракції вказана як проект постанови №675312-7.

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    «31 березня відбудуться вибори президента України. Сьогодні ЛДПР внесла в Держдуму законопроект про невизнання підсумків цих виборів — ми першими виступили з цією пропозицією», - написав керівник фракції Володимир Жириновський на своїй сторінці в «ВКонтакте».

    Жириновський чекає на майбутніх виборах «підкупу виборців, 15 млн фальшивих бюлетенів і присутності силовиків на виборчих дільницях, які будуть брати участь у фальсифікаціях».

    На думку Жириновського, таким чином президент Петро Порошенко буде переобраний на другий термін.

    Зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

    Центральна виборча комісія на засіданні у понеділок, 25 березня, заявила про завершення реєстрації офіційних спостерігачів на виборах президента 2019. «Всього зареєстровано 2 тис. 344 офіційних спостерігачів від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав», - зазначили в ЦВК.

    Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    До вашої уваги:  
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