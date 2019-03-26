Спецдільниці: ЦВК дозволила виготовити бюлетені на кораблях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дані про голосування будуть передавати за допомогою радіозв'язку

Центральна виборча комісія як виняток дозволила дільничим виборчим комісіям спеціальних дільниць на суднах самостійно виготовити бюлетені для голосування.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

«ЦВК надала дозвіл дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, виготовити, як виняток, виборчі бюлетені для голосування в день виборів безпосередньо цими комісіями», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, надано дозвіл дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць № 000004, 000005, 000007, 000009 – 000012, 000014 – 000018, 000020, 000021, 000023, 000024, 000027, 000028, 000030, 000033, 000034 територіального виборчого округу № 143, утворених на суднах, «які в день чергових виборів президента України 31 березня 2019 року перебуватимуть у плаванні під державним прапором України».

У ЦВК також уточнили, що представники утворених на судні ДВК спеціальних виборчих дільниць друкуватимуть бюлетені безпосередньо на судні та передаватимуть дані про голосування за допомогою радіозв‘язку.

Як відомо, ЦВК завершила реєстрацію спостерігачів на виборах президента.

22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила у реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.