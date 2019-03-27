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    У ЦВК розповіли, скільки людей змінили місце голосування

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    ЦВК розкрила дані по виборцям, які змінили місце голосування - У ЦВК розповіли, скільки людей змінили місце голосування
    ЦВК розкрила дані по виборцям, які змінили місце голосування

    З 2 січня до 25 березня для голосування за фактичним місцем перебування зареєструвалися 315 725 громадян України

    Понад 315 тисяч громадян України змінили місце голосування на виборах президента.

    Про це повідомила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

    «Відділи ведення Державного реєстру виборців працювали на межі можливого, оформлюючи заяви про тимчасову зміну голосування без зміни виборчої адреси», — зазначила вона.

    Так, з 2 січня до 25 березня для голосування за фактичним місцем перебування зареєструвалися 315 725 громадян України.

    «Найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей — 63 869 і 28 834 відповідно. За останній тиждень було подано більше 210 тисяч заяв про тимчасову зміну місця голосування, в той час як за попередні майже три місяці — близько 100 тисяч», — розповіла Сліпачук.

    Очільниця ЦВК зауважила, що на сайті Держреєстру виборців у результатах відповіді на запит щодо наявності виборця в ДРВ додана інформація щодо тимчасової зміни місця голосування. Також тут вказані номер та адреса виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця.

    ЦВК
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