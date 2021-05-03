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    Стало відомо, скільки гаджетів придбають для українських вчителів

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    Відсутність ноутбуків у багатьох учнів продовжує залишатися серйозною проблемою - Стало відомо, скільки гаджетів придбають для українських вчителів

    Відсутність ноутбуків у багатьох учнів продовжує залишатися серйозною проблемою

    Фото з відкритих джерел

    Для проведення дистанційних уроків уряд закупить 400 тисяч технічних пристроїв

    Майже мільярд гривень, які уряд України розподілив між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками коронавірусу у школах, буде витрачено зокрема на закупівлю ноутбуків для вчителів, що ведуть дистаційні уроки. Про це йшлося в ефірі телеканалу «Дом».

    Як зазначив заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, рік тому вчителі не мали такої можливості забезпечити рівень дистанційного викладання, як сьогодні.

    «За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні», – сказав він.

    За даними Міносвіти, у школи вже закупили понад 400 тисяч одиниць техніки. У деяких київських школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.

    Щоб карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у МОН також є розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тисячі уроків.

    Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

    Нагадаємо, в березні в Шумському районному суді на Тернопільщині розглядали справу щодо мами, дитина якої «прогулювала» дистанційне навчання через відсутність інтернету вдома. Суд у справі обмежився усним зауваженням мамі.

    Мама наразі не працює. У судовому рішенні сказано, що жінка «не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина 2006 року народження, її син протягом дистанційного навчання не виходив на зв`язок із вчителями, має часті пропуски навчання у школі». У суді мама визнала провину повністю.

    У Чернівецькій області судили маму, бо діти пропустили онлайн-уроки. За це жінку хотіли оштрафувати. Вона пояснила, що зламався телефон, його довелося віддати у ремонт, що й завадило навчанню. Зараз техніку поремонтували, діти відвідують уроки та виконують домашні завдання.

    Додамо, що у липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» проведено дослідження щодо освіти в пандемію. Зокрема про брак технічних засобів для дистанційного навчання повідомили близько 20–30% громадян у невеликих містах (до 100 000 мешканців). Про погану якість інтернету зауважили 21% опитаних, про відсутність пристроїв для онлайн-навчання – 19%.

    Теги: діти школа телефон ремонт навчання карантин жінка школярі
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