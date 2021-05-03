Стало відомо, скільки гаджетів придбають для українських вчителів

Для проведення дистанційних уроків уряд закупить 400 тисяч технічних пристроїв

Майже мільярд гривень, які уряд України розподілив між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками коронавірусу у школах, буде витрачено зокрема на закупівлю ноутбуків для вчителів, що ведуть дистаційні уроки. Про це йшлося в ефірі телеканалу «Дом».

Як зазначив заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, рік тому вчителі не мали такої можливості забезпечити рівень дистанційного викладання, як сьогодні.

«За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні», – сказав він.

За даними Міносвіти, у школи вже закупили понад 400 тисяч одиниць техніки. У деяких київських школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.

Щоб карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у МОН також є розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тисячі уроків.

Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Нагадаємо, в березні в Шумському районному суді на Тернопільщині розглядали справу щодо мами, дитина якої «прогулювала» дистанційне навчання через відсутність інтернету вдома. Суд у справі обмежився усним зауваженням мамі.

Мама наразі не працює. У судовому рішенні сказано, що жінка «не забезпечила належних умов навчання свого неповнолітнього сина 2006 року народження, її син протягом дистанційного навчання не виходив на зв`язок із вчителями, має часті пропуски навчання у школі». У суді мама визнала провину повністю.

У Чернівецькій області судили маму, бо діти пропустили онлайн-уроки. За це жінку хотіли оштрафувати. Вона пояснила, що зламався телефон, його довелося віддати у ремонт, що й завадило навчанню. Зараз техніку поремонтували, діти відвідують уроки та виконують домашні завдання.

Додамо, що у липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» проведено дослідження щодо освіти в пандемію. Зокрема про брак технічних засобів для дистанційного навчання повідомили близько 20–30% громадян у невеликих містах (до 100 000 мешканців). Про погану якість інтернету зауважили 21% опитаних, про відсутність пристроїв для онлайн-навчання – 19%.