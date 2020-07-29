Психолог розповіла, як уберегти дітей від залежності від смартфонів

Юлія Яро не тільки психолог, а й мама, яка знає скільки та як дозволяти дітям користуватися гаджетами

Одна з актуальних проблем сучасності - діти і гаджети, адже підростаюче покоління більшу частину часу проводить в телефонах та планшетах.

Як розповіла психолог, це стається тому, що діти просто не мають чим зайнятись.

«Важливо дати щось на заміну гаджетам. Адже, вони там «залипають» саме тому, що не мають іншого заняття. Важко уявити, але сучасні діти не вміють грати в хованки чи козаки розбійники. Завдання батьків навчити їх, що можна весело і цікаво проводити час в реальному світі. Тільки реальні ігри розвивають уяву. От згадайте, як ми уявляли, що халабуда на дереві це затишний будиночок, а листки рослин це гроші. Реальні ігри добре розвивають уяву, креативність та ще багато чого. У мегаполісах вже є навіть спеціальні центри в яких дітей вчать гратись у реальні ігри. І це недешеве задоволення», - розповідає Юлія.

Поки що ми не знаємо, як саме надмірне користування гаджетами впливає на розвиток дітей, бо покоління, яке отримує всю інформацію за допомогою сучасних технологій ще не виросло.

«Від народження до 3-х років ВООЗ взагалі не рекомендує дозволяти дітям дивитись на різні екрани. Це стосується не тільки телефонів, а й планшетів і навіть телевізорів. Далі важливо дозувати такі розваги. Багато батьків жаліються, що їхні діти у 3 роки ще не розмовляють. А вся справа в тому, що аби вони почали говорити, потрібно їм показувати, як це робиться, спілкуватися з ними. Дивлячись мультики, вони не навчаться мислити і розмовляти», - стверджує психолог.

Коли вже дитина у більш дорослому віці і заборонити користування гаджетами їй вкрай важко, потрібно їх використовувати на користь.

Встановлюйте спеціальні програми, щоб відстежувати що переглядають та чим цікавляться ваші діти в телефоні. Коли вашого сина чи доньку за щось потрібно покарати, зробити це можна забравши на деякий час гаджети. Смартфони та планшети це певні бонуси в житті наших дітей, тому забирати їх як покарання хороша ідея. Щоб вони більше цінували те що мають і бережно ставились до гаджетів варто не тільки пояснювати, що це дорогі іграшки, а й купувати їм телефон чи планшет за щось. Так би мовити, встановлювати певну ціну. Також запропонуйте дитині витратити свої відкладені, «наколядовані» гроші на купівлю бажаного гаджета. Так ви навчите дитину цінувати дороговартісні речі.

За словами психолога, багато батьків занадто лагідно виховують дітей, уникаючи конфліктів та суперечок. Через це діти не вчаться критично мислити.

«Суперечки це добре. Конфліктуючи в деяких питаннях з батьками діти формують свій характер. А з ним потім жити і працювати. І якщо дитині все дозволяли, виховували в суцільному спокої, вона просто не зможе в якийсь момент за себе постояти. Звісно про якісь фізичні покарання думаю і говорити вже не потрібно. Цей метод виховання давно в минулому. Старайтесь більше спілкуватися зі своїми дітьми. Бути для них друзями. Тоді ваші поради вони сприйматимуть добре і вам вдасться виховати хорошу людину», - резюмує Юлія Яро.