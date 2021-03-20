У Чернівецькій області судили маму, бо діти пропустили онлайн-уроки

Жінка пояснила, що у неї зламався телефон

Маму, яка не змогла забезпечити своїм дітям доступ до онлайн-навчання, судили у Чернівецькій області.

За це жінку хотіли оштрафувати, ідеться у постанові суду, опублікованій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Обвинувачену намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за те, що «12 січня 2021 року, біля 09 години, у селі Мошанець Дністровського району Чернівецької області, вона не забезпечила належних умов для навчання своїм малолітнім дітям, не проконтролювала онлайн-навчання та відвідування дистанційних уроків, чим порушила статтю 150 Сімейного кодексу України».

Свою вину жінка визнала. Вона пояснила, що зламався телефон, його довелося віддати у ремонт, що й завадило навчанню. Зараз техніку поремонтували, діти відвідують уроки та виконують домашні завдання.

Дослідивши матеріали справи, суддя вирішив закрити її у зв'язку із відсутністю в діях обвинуваченої складу адміністративного правопорушення. «Вважаю, що за таких обставин дії обвинуваченої особи не можна розцінювати як ухилення від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей», – зазначив у своїй постанові суддя, який розглядав справу.

Раніше в Шумському районному суді на Тернопільщині розглядали справу щодо мами, дитина якої «прогулювала» дистанційне навчання через відсутність Інтернету вдома.

Додамо, що у липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» проведено дослідження щодо освіти в пандемію. Зокрема про брак технічних засобів для дистанційного навчання повідомили близько 20–30% громадян у невеликих містах (до 100 000 мешканців). Про погану якість інтернету зауважили 21% опитаних, про відсутність пристроїв для онлайн-навчання – 19%.

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