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    Думки вголос

    Бути мамою - це найкраще, найважливіше, найскладніше і найщасливіше, що дарує нам життя

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Бути мамою - це найкраще, найважливіше, найскладніше і найщасливіше, що дарує нам життя

    В День матері дякую моїй мамі за мудрість і терплячість. Хочу бути для моїх дітей найкращим другом

    Висловлюю свою солідарність всім українським Мамам, які чекають своїх синів і доньок з фронту, з полону - нехай ваші Діти повертаються живими. Глибока повага і підтримка українкам, які втратити своїх дітей на війні, вклоняюся вам в ноги... Я спілкуюся з жінками, що втратити сина на фронті, й безмежно вражена їх мужністю, силою духу, волею і ключовою мотивацією - не маємо права зрадити пам‘ять загиблих, повинні продовжити їх справу, захист тих цінностей, в які вірили найкращі українці. Всім жінкам, які розшукують своїх дітей - щиро бажаю Див.

    Пишаюся жінками, які виховують дітей з особливими потребами і вкладають багато сил, аби діти були адаптовані в суспільстві і подолали недуг. В своїй політичній діяльності завжди буду підтримувати українських жінок в їх праві поєднувати материнство і кар‘єру, й залишаюся відкритою для тих жінок, які потребують поради, захисту, підтримки.

    Нехай всі мами будуть щасливі. Нехай всі діти будуть живі і здорові. Бути мамою - це найкраще, найзахоплююче, найважливіше, найскладніше і найщасливіше, що дарує нам життя.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    діти жінка
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