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    Стало відомо, скільки триватиме пресмарафон Зеленського

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    <span>Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі</span> - Стало відомо, скільки триватиме пресмарафон Зеленського
    Володимир Зеленський анонсував зустріч зі ЗМІ в новому форматі

    Є журналісти, які не потрапили до списку акредитованих

    Пресмарафон президента Володимира Зеленського буде тривати близько 10 годин. Про це написала прессекретарка президента Юлія Мендель в Facebook.

    Вона повідомила, що є журналісти, які не потрапили до списку акредитованих. Це ті, які надавали від редакції більше людей, ніж було обумовлено вимогами пресслужби; у яких не було посвідчення журналіста; написали після закінчення терміну акредитації.

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    Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів. Згідно з анонсованим форматом заходу, представники медіа будуть ставити питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини.

    Як відомо, вчора Офіс президента анонсував зустріч Зеленського зі ЗМІ. Вона розпочинається сьогодні о 10 ранку.

    «Формат заходу: представники медіа будуть задавати питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини. Формуватися вони будуть за списком акредитації», - повідомили в пресслужбі.

    Нагадаємо, два місяці тому Володимир Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства акторові з серіалу «Слуга народу» Станіславу Боклану.

    До цього заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.

     

    ЗМІ Володимир Зеленський Юлія Мендель Офіс президента
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