«Дівчинки немає». Зеленський покликав журналіста з натовпу, пожартувавши про Мендель (відео)
Зеленський поспілкувався із журналістом телепроекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»
Президент України Володимир Зеленський під час візиту на виставку «Зброя та безпека» у Києві пожартував про поведінку своєї прессекретарки Юлії Мендель стосовно журналістів.
«Ходіть, ходіть. Дівчинки немає, нічого страшного з вами не буде. Ходімо», - сказав Зеленський, звертаючись до журналіста телепроекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».
Водночас президент додав: «Ви ж дівчат боїтесь».
Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.
Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».
Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».
Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.
Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.