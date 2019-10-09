«Дівчинки немає». Зеленський покликав журналіста з натовпу, пожартувавши про Мендель (відео)



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Зеленський покликав до себе журналіста, перебуваючи на виставці

Зеленський поспілкувався із журналістом телепроекту Радіо Свобода «Крим.Реалії»

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на виставку «Зброя та безпека» у Києві пожартував про поведінку своєї прессекретарки Юлії Мендель стосовно журналістів.

«Ходіть, ходіть. Дівчинки немає, нічого страшного з вами не буде. Ходімо», - сказав Зеленський, звертаючись до журналіста телепроекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Водночас президент додав: «Ви ж дівчат боїтесь».

Раніше повідомлялося, що прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.