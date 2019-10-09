Зеленський влаштує велике спілкування з журналістами на базарі



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Зеленський відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня

Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб

У четвер, 10 жовтня, о 10 годині стартує пресмарафон з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

Пресмарафон відбудеться на території Kyiv Food Market на вул. Московській, 8.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили в пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Представники ЗМІ матимуть змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

Крім того, марафон транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних акаунтах Офісу президента.

Як відомо, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на сто днів президентства Зеленський дасть пресконференцію. Замість цього він записав програму для каналу «1+1», інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єрміністра в серіалі «Слуга народу».

До слова, раніше прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.