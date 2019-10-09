Стало відомо, хто подав ідею пресмарафону Зеленського на ринку



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10 жовтня президент Володимир Зеленський проведе пресмарафон для журналістів

В день пресмарафону Зеленського усі точки продажів всередині ринку їжі будуть відкриті

Провести пресмарафон глави держави Володимира Зеленського на Kyiv Food Market було ідеєю Офісу президента.

Про це повідомив співвласник Kyiv Food Market в Києві Алекс Купер.

Купер розповів hromadske, що 10 жовтня, в день пресмарафону Зеленського, усі точки продажів всередині ринку будуть відкриті. «Для нас це звичайний день», - повідомив він.

Чи буде посилена охорона на вході та як буде забезпечений порядок, співвласник Kyiv Food Market наразі не уточнив.

Як відомо, Kyiv Food Market, який відкрився наприкінці вересня, розташувався в колишній будівлі заводу «Арсенал». Його відкрили засновник Міського ринку їжі в Одесі Алекс Купер і власник мережі ресторанів La Famiglia Михайло Бейлін.

Новий формат об'єднує більше двох десятків закладів. Ресторани адаптували свої меню під формат ринку.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 10 жовтня проведе пресмарафон і спілкуватиметься з журналістами увесь день на фудкорті Kyiv Food Market в Києві.

Як відомо, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на сто днів президентства Зеленський дасть пресконференцію. Замість цього він записав програму для каналу «1+1», інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єрміністра в серіалі «Слуга народу».

До слова, раніше прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.