  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 10%

    • Розсилка
    Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб - Кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 10%
    Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб

    Кількість працівників за другий квартал скоротилася майже на 1 млн осіб

    Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в II кварталі 2020 року склало 15,7 млн осіб, а у віці 15-70 років – 15,6 млн осіб. Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

    При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше становить 9,8% (у першому кварталі - 8,5%), а серед осіб у віці 15-70 років – 9,9% (у першому кварталі – 8,6%).

    Безробіття в Україні під час карантину зросло до 10%

    Нагадаємо, що за рік кількість безробітних у Києві зросла втричі.

    безробіття населення час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies