Кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 10%
Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб
Кількість працівників за другий квартал скоротилася майже на 1 млн осіб
Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в II кварталі 2020 року склало 15,7 млн осіб, а у віці 15-70 років – 15,6 млн осіб. Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.
При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше становить 9,8% (у першому кварталі - 8,5%), а серед осіб у віці 15-70 років – 9,9% (у першому кварталі – 8,6%).
Нагадаємо, що за рік кількість безробітних у Києві зросла втричі.