Кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 10%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб

Кількість працівників за другий квартал скоротилася майже на 1 млн осіб

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в II кварталі 2020 року склало 15,7 млн осіб, а у віці 15-70 років – 15,6 млн осіб. Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення у віці 15-70 років – 55,2%.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше становить 9,8% (у першому кварталі - 8,5%), а серед осіб у віці 15-70 років – 9,9% (у першому кварталі – 8,6%).

Нагадаємо, що за рік кількість безробітних у Києві зросла втричі.