В Україні безробітних стало майже на 60% більше, ніж торік



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З 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі людей

На сьогодні зареєстровано 427 тис. безробітних

В Україні станом на 12 жовтня офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних. Про це повідомив Державний центр зайнятості на запит Радіо Свобода.

За даними центру, цей показник на 159 тисяч – тобто на 59% – перевищує дані за аналогічний період 2019 року. З початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисячі людей – у ДЦЗ цей показник оцінюють як на 53% вищий, ніж за такий самий період торік.

«Найбільш суттєве зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та м. Києві (в 1,8–2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%», – зазначають у центрі.

Установа звітує, що за цей же період з 12 березня по 9 жовтня 342 тисяч громадян знайшли роботу за сприяння Центру зайнятості.

У базі Державної служби зайнятості станом на 12 жовтня зареєстровані 67 тисяч вакансій – на 34% менше, ніж на цю ж дату торік.

«Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних (на відповідну дату минулого року – 3 особи)», – підсумовує відділ комунікацій Державного центру зайнятості.

Роботодавці найбільше подавали вакансії за такими спеціальностями:

кваліфіковані робітники з інструментом (швачка, електромонтер, електрогазозварник, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, слюсар аварійних робіт, робітник комплексного обслуговування й ремонту, монтер колії, пекар, маляр)

робітники обслуговування, експлуатації устаткування та машин (водій, оператор, машиніст котельної, водій тролейбуса, водій трамвая, токар, тракторист, оператор заправних станцій, дорожній робітник, машиніст екскаватора, водій навантажувача)

працівники сфери торгівлі і послуг (продавець, кухар, охоронник, помічник вихователя, офіціант, бармен, поліцейський, перукар)

професіонали (вчитель, вихователь, викладач закладу вищої освіти, педагог-організатор, інспектор, інженер, провізор, лікар, психолог, економіст, керівник музичний);

некваліфіковані працівники (підсобний робітник, прибиральник службових приміщень, двірник, вантажник, робітник з комплексного прибирання будинків, укладальник-пакувальник, комірник, сторож, кухонний робітник);

фахівці (медична сестра, бухгалтер, фармацевт, майстер виробничого навчання, електрик, механік, електромеханік, фельдшер, інструктор з фізкультури, технік);

керівники і менеджери (менеджер із збуту, головний бухгалтер, керівник гуртка, майстер, начальник відділу поштового зв’язку, завідувач господарства).

При цьому центр має дані тільки про тих безробітних, які офіційно зареєструвалися, і про вакансії, які подають до нього самі роботодавці.

Станом на 21 травня, через два місяці після початку карантину, в Україні, згідно з даними Державної служби зайнятості, офіційно було 502 тисячі безробітних. Це на 65% більше, ніж показник на той день минулого року.

Як повідомлялося 24 вересня, кількість безробітних в Україні за час карантину зросла на 10%.