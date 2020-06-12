Олена Зеленська, у якої виявили Covid-19, недавно контактувала з дітьми (фото)



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Дружина президента, яка захворіла на коронавірус, напередодні відвідала дитячий будинок Фото: Facebook Олени Зеленської

Перша леді під час інкубаційного періоду відвідувала дитячі установи та спілкувалась представниками UNICEF

Дружина президента України Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на Covid-19. Про це стало відомо сьогодні. При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби.

«Главком» дізнався, з ким перша леді мала контакти в останні два тижні. Нагадаємо, саме стільки триває інкубаційний період при зараженні коронавірусом.

За допомогою офіційних сторінок першої леді у соцмережах вдалось з'ясувати, що 1 червня, у міжнародний день захисту дітей Олена Зеленська відвідувала дитячий будинок-інтернат. Мова іде про перший в Україні пілотний малий груповий будинку Happy Home, де виховуються шестеро дітей-сиріт з інвалідністю віком від п'яти до восьми років. Діти живуть, як у звичайній сім’ї.

Олена Зеленська 1 червня відвідала дитячий будинок

«За організацію побуту, годування, освіту та дозвілля вихованців відповідають соціальні працівники та їхні помічники – няня, психолог, педагог, лікар-реабілітолог, логопед. Фахівці, які працюють у Happy Home, поділилися, що, незважаючи на важкі діагнози, у розвитку дітей спостерігається прогрес», - ідеться на сайті глави держави у розділі Дружина президента.

Окрім того, 1 червня опубліковано фото першої леді під час зустрічі з головою представництва UNICEF Ukraine Лоттою Сільвандер.

Де та коли саме могло відбутися зараження дружини президент поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.