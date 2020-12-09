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    Стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч

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    Стало відомо, як працюватимуть ресторани і кафе у новорічну ніч
    Фото з відкритих джерел

    Зараз заклади харчування можуть працювати лише до 22:00

    Міністерство охорони здоров'я повідомило, як будуть працювати заклади харчування у новорічну ніч. Їм планують дозволити роботу до першої ночі.

    Про це у ході засідання Кабінету міністрів заявив глава МОЗ Максим Степанов.

    «В новорічну ніч ми пропонуємо дозволити працювати закладам харчування до першої ночі», - сказав він.

    Степанов нагадав, що зараз заклади можуть працювати лише до 22:00.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

    Рішення було затверджене на засіданні уряду після пропозиції міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

    В рамках нової постанови про карантин передбачається зміна режиму роботи закладів громадського харчування. Вони можуть працювати до 23:00, але проведення розрахункових операцій обмежується до 22:00.

    Як писав Главком, карантин в Україні все ж посилять. Обмеження набудуть чинності 8 січня і будуть діяти до 24 січня 2021 року.

    Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні з одноденним доопрацюванням.

    Теги: ресторан новорічні свята Максим Степанов карантин харчування
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