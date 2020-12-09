Постанову про «зимові канікули» для дорослих затвердять на позачерговому Кабміні
Позачергове засідання уряду відбудеться сьогодні
Кабінет міністрів схвалить постанову про жорсткий карантин в Україні на позачерговому засіданні. Воно відбудеться сьогодні одразу після закінчення поточного.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Прийняття постанови про посилені карантинні обмеження ми змушені будемо прийняти на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, яке буде оголошено відразу після завершення чергового. Тобто ми не будемо перериватися. Я попрошу всіх членів Кабінету міністрів і запрошених залишатися з нами, оскільки технологічно це рішення має бути винесено на наступне засідання», - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жорсткий карантин в Україні діятиме з 8 по 24 січня. При цьому до кінця поточного року ніяких обмежень не буде.
«Це робиться для того, аби не допустити нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема й після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися й упродовж свят», - зазначив Шмигаль.
Ось, що уряд заборонить під час локдауну:
- відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
- працювати кафе, барам, ресторанам, крім роботи «навинос» та доставлення;
- працювати закладам харчування в аеропортах;
- працювати ТРЦ, розважальним закладам,крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;
- працювати салонам краси, фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;
- проведення масових заходів.
Натомість дозволяється працювати супермаркетам, аптекам, банкам, поштовим відділенням і готелям.