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    Постанову про «зимові канікули» для дорослих затвердять на позачерговому Кабміні

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    Жорсткий карантин в Україні діятиме з 8 по 24 січня - Постанову про «зимові канікули» для дорослих затвердять на позачерговому Кабміні
    Жорсткий карантин в Україні діятиме з 8 по 24 січня
    Фото з відкритих джерел

    Позачергове засідання уряду відбудеться сьогодні

    Кабінет міністрів схвалить постанову про жорсткий карантин в Україні на позачерговому засіданні. Воно відбудеться сьогодні одразу після закінчення поточного.

    Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Прийняття постанови про посилені карантинні обмеження ми змушені будемо прийняти на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, яке буде оголошено відразу після завершення чергового. Тобто ми не будемо перериватися. Я попрошу всіх членів Кабінету міністрів і запрошених залишатися з нами, оскільки технологічно це рішення має бути винесено на наступне засідання», - заявив Шмигаль.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жорсткий карантин в Україні діятиме з 8 по 24 січня. При цьому до кінця поточного року ніяких обмежень не буде.

    «Це робиться для того, аби не допустити нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема й після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися й упродовж свят», - зазначив Шмигаль.

    Ось, що уряд заборонить під час локдауну:

    • відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
    • працювати кафе, барам, ресторанам, крім роботи «навинос» та доставлення;
    • працювати закладам харчування в аеропортах;
    • працювати ТРЦ, розважальним закладам,крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;
    • працювати салонам краси, фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;
    • проведення масових заходів.

    Натомість дозволяється працювати супермаркетам, аптекам, банкам, поштовим відділенням і готелям.

     

    Теги: свята канікули Різдвяні свята карантин Денис Шмигаль коронавірус
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