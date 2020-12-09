Уряд продовжив карантин до кінця зими

Карантин в Україні запровадили 12 березня 2020 року, аби стримати розповсюдження коронавірусної хвороби

Кілька разів Кабмін вже продовжував карантин, адже кількість хворих стрімко зростала

Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні, який був введений через пандемію коронавірусу, до кінця зими. Карантин буде діяти до 28 лютого 2021 року.

Про це йшлося на засіданні уряду.

Постанову з переліком обмежень на період карантину буде доопрацьовано протягом одного дня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.

Карантин в Україні запровадили 12 березня 2020 року, аби стримати розповсюдження коронавірусної хвороби на території України.

Кілька разів Кабмін вже продовжував карантин, адже кількість хворих стрімко зростала. Востаннє – до 31 грудня 2020 року.

Також уряд запроваджував адаптивний карантин, коли країна ділилась на чотири зони, у кожної з яких були свої обмеження.

Крім цього, протягом листопада діяв карантин вихідного дня – працювати дозволили лише громадському транспорту, продуктовим магазинам та аптекам.

Раніше Кабінет міністрів України назвав дату початку жорсткого карантину. Він розпочнеться 8 січня і триватиме до 24 січня.

Відомо, що постанову про «зимові канікули» для дорослих затвердять на позачерговому Кабміні. Воно відбудеться сьогодні після закінчення основного засідання урядовців.

Ось, що уряд заборонить під час так званого легкого локдауну:

відвідувати заклади освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

працювати кафе, барам, ресторанам, крім роботи «навинос» та доставлення;

працювати закладам харчування в аеропортах;

працювати ТРЦ, розважальним закладам,крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;

працювати салонам краси, фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам;

проведення масових заходів.

Натомість дозволяється працювати супермаркетам, аптекам, банкам, поштовим відділенням і готелям.