Стан політв'язня Дудки погіршується - омбудсмен



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Верховний Суд РФ залишив без змін вирок так званого Верховного Суду Криму щодо українців Володимира Дудки та Олексія Бессарабова

Денісова заявила, що Дудка залишається під вартою без відповідної медичної допомоги

Стан здоров'я українського політв'язня Володимира Дудки, який утримується в Росії, погіршується.

Про це 16 жовтня у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«За інформацією адвоката Володимира Дудки, в його підзахисного погіршується стан здоров'я. Мова йде, зокрема, про виразку, яку в умовах пенітенціарного закладу не лікують. Наш громадянин залишається під вартою без відповідної медичної допомоги», - написала Денісова.

Омбудсмен повідомила, що вкотре звертається з проханням до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова вжити термінових заходів щодо проведення медичного обстеження та надання необхідної медичної допомоги українцям, які утримуються на території РФ та тимчасово окупованого Криму

Також Денісова звернулася до міжнародної спільноти щодо фактів систематичного порушення в РФ прав ув’язнених громадян України.

Як відомо, 15 жовтня Верховний Суд РФ залишив без змін вирок так званого Верховного Суду Криму щодо українців Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, який засудив їх за звинуваченням у підготовці диверсій до 14 років колонії.

Нагадаємо, син Володимира Дудки Ілля заявив, що сподівається тільки на обмін після того, як Верховний суд РФ залишив у силі вирок його батькові.