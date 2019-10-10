Зеленському передали запитання від Балуха



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Колишній бранець Кремля Володимир Балух

Колишній політв’язень Володимир Балух запитав, чи можуть українські політв’язні бути включені у переговорний процес з РФ

Президенту України Володимиру Зеленському під час пресмарафону поставили питання від звільненого українського політв’язня Володимира Балуха щодо того, чи можуть українські політв’язні бути включені у переговорний процес з Росією.

«Якщо ми кажемо про Мінськ, ми можемо говорити, що таке група - це не три людини, є, ви знаєте, політична, безпекова, економічна, гуманітарна - дуже багато груп. Якщо ми кажемо там про питання політв’язнів, де проводить гуманітарна група і таке інше - то будь ласка. Якщо саме в цю групу, саме це питання, то так», - відповів Володимир Зеленський.

Він також додав: «З приводу питання повернення наших політв’язнів, чому ні - хай хлопці допомагають, із задоволенням».

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня, о 10:00 розпочався пресмарафон з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

На пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

До слова, Зеленський, відповідаючи на питання кореспондента Главкома на пресмарафоні, пояснив, чому проігнорував зустріч з прем'єром Нідерландів Марком Рютте у Нью-Йорку.