У Європейському суді з прав людини знаходиться п'ять справ «Україна проти Росії»



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Європейський суд з прав людини

Перші слухання в рамках позову України проти РФ щодо порушень прав людини в Криму відбудуться в ЄСПЛ вже 27 лютого

Протягом 2018 року Україна подала до Європейського суду з прав людини дві нові міждержавні справи проти Росії - щодо порушення прав політичних в’язнів та щодо захоплених українських моряків.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

«Нагадаю: протягом минулого року до Європейського суду з прав людини нами були подані дві нові міждержавні справи проти Росії - щодо порушення прав політичних в’язнів та щодо захоплених українських моряків», - написав Петренко.

Таким чином, зауважив міністр, на сьогодні у провадженні Європейського суду з прав людини знаходиться п’ять справ України проти Росії, а саме:

«Україна проти Росії (щодо Криму)» щодо порушень прав людини на території АР Крим внаслідок анексії РФ;

«Україна проти Росії (щодо Донбасу)» щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей;

«Україна проти Росії» стосовно фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів представниками терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР» та їх незаконного або фактичного переміщення на територію Росії;

«Україна проти Росії» щодо порушення Росією прав українських політичних в’язнів;

«Україна проти Росії» щодо захоплених українських моряків.

Петренко нагадав, що перші справи щодо порушення Російською Федерацією прав людини на території Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей були подані до ЄСПЛ ще у 2014-2015 роках.

За його словами, за цей час вони пройшли первинний розгляд, були передані на розгляд Великої Палати та об’єднані за географічним принципом: щодо тимчасово окупованої території АР Крим та щодо подій на Донбасі.

«Крім того, був призначений орієнтовний час усних слухань справ на 2019 рік. Перші слухання в рамках позову України проти Росії щодо порушень прав людини в Криму відбудуться в ЄСПЛ вже 27 лютого», - зауважив Петренко.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини повернувся до розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка в пріоритетному порядку.