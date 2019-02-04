Кримські тюремники заявили, що Бекіров може сидіти під вартою, незважаючи на тяжкі хвороби



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Едем Бекіров страждає на цукровий діабет, він переніс інфаркт, а в січні 2018 року переніс операцію на серці. Крім того, він ходить за допомогою протезу на правій нозі

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров потребує щоденної медичної допомоги

Адвокати хворого політв'язня Едема Бекірова отримали результати «медичного обстеження», де говориться, що хвороби Бекірова не перешкоджають його триманню під вартою. Про це повідомила його донька Елеонора Бекірова у Facebook.

«Наразі захист отримує копію висновку медичного обстеження. У ньому вказано про те, що хвороби мого батька не перешкоджають триманню його під вартою. Вони вбивають мого батька», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Бекіров потребує щоденної медичної допомоги. У нього цукровий діабет, він переніс інфаркт, а в січні 2018 року переніс операцію на серці. Крім того, Бекіров ходить за допомогою протезу на правій нозі нижче коліна. Адвокат активіста заявив, що Бекірову не надають медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, російські силовики затримали на в'їзді в окупований Крим жителя Новоолексіївки Херсонської області кримськотатарського активіста Едема Бекірова. А на засіданні суду йому стало погано. 10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.