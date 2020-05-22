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    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині

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    <span>Знайдені на Тернопільщині срібні вироби</span> - Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Знайдені на Тернопільщині срібні вироби
    Фото: facebook.com/icom.ukrain

    Унікальні срібні вироби незаконно вивезли з України і намагалися продати на німецькому аукціоні

    Українські дипломати заблокували продаж у Німеччині незаконно вивезених з України срібних виробів римської епохи. Про це в четвер, 14 травня, повідомляє ICOM Ukraine, Український національний комітет Міжнародної ради музеїв.

    Так, на одному з німецьких аукціонів старожитностей виставили фрагменти посуду з рубленого срібла, які наприкінці минулого року були знайдені в Україні. Вироби датуються III століттям н.е. В цей час рубане срібло Римська імперія використовувала як дипломатичний інструмент для подарунків або субсидій певним групам «варварів» і як форму військової оплати найманцям з-за кордону, які служили Риму. Подібних речей немає в жодному українському музеї.

    Цінності в листопаді 2019 року на Тернопільщині знайшов чоловік під ніком Vovan. 29 листопада інформація про знахідку була опублікована в інтернеті, а в період 4-8 грудня 2019 року виставлена на продаж на сайті, через який неодноразово продавалися археологічні пам'ятники, які в подальшому виявлялися за кордоном.

    При цьому зловмисники вказали неправдивий провенанс, що обидві знахідки нібито походять «з приватної колекції з Південної Німеччини і відомі на арт-ринку з 1970-80 років».

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    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині
    Стародавнє українське срібло намагалися продати на аукціоні в Німеччині

    За наявною у ICOM Ukraine інформацією, Міністерство культури не давало дозволу на вивезення цих пам'ятників. Тобто йдеться про контрабанду культурних цінностей.

    Продати ці речі з аукціону повинні були 25 травня, і в разі продажу шанси повернути їх в Україну майже зникали. Втім, 20 травня пізно ввечері інформацію про скарби і ситуацію навколо них отримав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    За дорученням Кулеби українські дипломати в Німеччині взялися за порятунок римського срібла. В результаті аукціон погодився зняти речі з продажу та на час перевірки не повертати їх власнику.

    Зараз українські дипломати працюють з правоохоронними органами Німеччини для запуску офіційних процедур повернення незаконно вивезених цінностей.

     

    МЗС історія Німеччина музеї Україна аукціон
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