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Starship повернувся з орбіти: SpaceX здійснила історичне захоплення

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Starship повернувся з орбіти: SpaceX здійснила історичне захоплення
Корабель Starship після захоплення механічними маніпуляторами стартової вежі
фото: SpaceX

Корабель провів у космосі понад 22 години, облетів Землю 14 разів і повернувся на стартовий майданчик

Американська компанія SpaceX Ілона Маска вперше в історії змогла зловити космічний корабель Starship механічними маніпуляторами після його повернення з орбіти. Під час того самого випробування компанія втратила прискорювач Super Heavy, який вибухнув у Мексиканській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press та SpaceX.

Starship уперше захопили після орбітального польоту

Історична подія відбулася 14 листопада під час 15-го випробувального польоту ракетної системи Starship. Космічний корабель провів у космосі понад 22 години, здійснив 14 обертів навколо Землі та повернувся до стартового комплексу Starbase у штаті Техас.

Близько 16:16 за східним часом США (23:16 за Києвом) корабель перехопили два величезні механічні маніпулятори стартової вежі. Вони утримали Starship у повітрі після завершення польоту. Це перший випадок, коли SpaceX вдалося повернути таким способом саме верхній ступінь ракети після орбітальної місії.

Захоплення відбулося після входження корабля в атмосферу та виконання маневрів для повернення на стартовий майданчик. За даними Associated Press, космічний апарат приземлився у вертикальному положенні, а його теплозахисний екран витримав випробування.

Чому подвійне захоплення не вдалося

Початковий план SpaceX передбачав повернення на стартовий майданчик обох частин ракетної системи – прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship.

Однак перша частина операції завершилася невдачею. Після відокремлення від корабля прискорювач Super Heavy Booster 22 почав повертатися до стартового комплексу, але система автоматично перервала захоплення. Ракету перенаправили до Мексиканської затоки, де вона вибухнула після приводнення.

Представник SpaceX Ден Хуот пояснив, що система навігації та керування виявила неправильне положення прискорювача для безпечного захоплення. Тому автоматика скасувала маневр. Інженери продовжують з'ясовувати, чому ракета опинилася поза необхідною траєкторією.

Попри втрату прискорювача, верхній ступінь успішно виконав свою програму. Під час польоту Starship також вивів на орбіту 26 супутників Starlink нового покоління V3.

Starship повернувся з орбіти: SpaceX здійснила історичне захоплення фото 1
фото: SpaceХ

Як працює система захоплення Mechazilla

Для повернення ракет SpaceX використовує спеціальну стартову вежу з двома масивними механічними маніпуляторами. Їх називають «палички для їжі» (chopsticks) через характерну форму.

Маніпулятори мають перехоплювати ракету безпосередньо в повітрі, утримувати її та повертати на стартовий комплекс. Такий підхід дає змогу уникнути традиційної посадки на опори або окрему платформу.

Раніше SpaceX уже тричі успішно захоплювала за допомогою цієї конструкції прискорювачі Super Heavy. Перший такий випадок стався в жовтні 2024 року. Тепер компанія вперше продемонструвала аналогічну технологію для верхнього ступеня, який повернувся після тривалого орбітального польоту.

Для чого Маску потрібна багаторазова ракета

Starship – це двоступенева космічна система, яку SpaceX розробляє для перевезення вантажів і людей на орбіту Землі, Місяць та Марс.

Повторне використання обох ступенів має зробити космічні запуски дешевшими та частішими. Компанія прагне створити систему, яку можна буде швидко підготувати до наступного польоту без тривалого відновлення окремих частин ракети.

Проєкт також має важливе значення для NASA. Американське космічне агентство залучило Starship до місячної програми Artemis. Модифікований корабель має використовуватися як посадковий апарат для доправлення астронавтів на поверхню Місяця.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року SpaceX уперше успішно захопила прискорювач Super Heavy механічними маніпуляторами стартової вежі. Тоді компанія продемонструвала новий спосіб повернення першого ступеня ракети після запуску.

Теги: SpaceX ракета Місяць Ілон Маск космос

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