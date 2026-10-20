Хто обмежив Starlink для України? Журналісти назвали ім’я

Трамп заявив журналістам, що не знає, хто відповідав за обмеження, але хотів би це з’ясувати

WSJ: Маск особисто наказав уповільнити військову версію супутникового зв’язку, а згодом обговорив це рішення з Трампом

Ілон Маск наказав обмежити швидкість роботи військової версії супутникового зв’язку, яку використовують українські військові. За даними джерел The Wall Street Journal, рішення вплинуло на роботу ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, а також спричинило плутанину в адміністрації США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Коли запровадили обмеження Starlink

За даними WSJ, обмеження почали діяти 14 жовтня. Термінали втрачали зв’язок, коли обладнання рухалося зі швидкістю понад 100 миль на годину – приблизно 160 км/год. Через це деякі українські ударні дрони та безпілотники-перехоплювачі фактично втратили можливість повноцінно виконувати завдання.

Українські військові зіткнулися з проблемами без попереднього повідомлення про зміну умов роботи системи. За даними джерел видання, обмеження також могли дозволити російським ракетам уникати української протиповітряної оборони.

Про перебої із супутниковим зв’язком раніше повідомляв і «Главком». Радник президента України та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) заявляв, що зміни призвели до зриву низки військових місій.

Що відомо про розмову Маска з Трампом

Як пише WSJ, Маск і президент США Дональд Трамп обговорили рішення щодо супутникового зв’язку телефоном невдовзі після того, як інформація про обмеження стала публічною. Двоє співрозмовників видання розповіли про цю розмову. Ще одне джерело стверджувало, що Маск контактував із кількома високопосадовцями адміністрації США, зокрема з Трампом, ще до запровадження нового швидкісного ліміту.

Після розголосу представники SpaceX звернулися до Білого дому, щоб узгодити спільну позицію щодо ситуації. За інформацією журналістів, ішлося про координацію подальших публічних заяв. SpaceX не відповіла на запит WSJ про коментар.

Сам Маск у соцмережі X написав: «Будь-які обмеження швидкості або використання визначають американські військові й зрештою президент США».

Трамп заявив журналістам, що не знає, хто відповідав за обмеження, але хотів би це з’ясувати. Водночас деякі американські посадовці вважали, що Маск діяв самостійно, а президент не наказував карати Україну через її удари по Росії.

Повідомлення про контакти Маска з Трампом саме по собі не доводить, що американський президент віддав наказ про обмеження. Версії щодо того, хто саме ухвалив рішення, залишаються предметом з’ясування.

Чи пов’язане рішення з ударами по російських НПЗ

WSJ зазначає, що Маск і Трамп висловлювали невдоволення українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Американський президент пов’язував ці атаки зі зростанням цін на пальне напередодні проміжних виборів у США, які мають відбутися в листопаді 2026 року.

Водночас видання зауважує, що більшість аналітиків вважають вплив війни з Іраном на ціни на пальне значнішим. У матеріалі немає доказів, які б остаточно підтверджували, що невдоволення ударами по російській енергетичній інфраструктурі стало безпосередньою причиною обмежень супутникового зв’язку.

Ситуація загострила відносини між Києвом і Вашингтоном та знову порушила питання залежності українських військових від супутникових технологій приватної компанії.

Що кажуть у Вашингтоні

Державний секретар США Марко Рубіо раніше заперечував, що Білий дім наказував уповільнити роботу супутникового зв’язку для українських безпілотників. Він також наголошував на різниці між комерційним Starlink і військовою системою Starshield.

Водночас у публікації WSJ ідеться про військову версію супутникового зв’язку, яку використовують українські сили. Назви Starlink і Starshield не варто вважати взаємозамінними: вони стосуються різних продуктів і моделей використання технологій SpaceX.

Українська сторона продовжувала очікувати офіційних пояснень від американських партнерів і SpaceX щодо обставин обмежень та подальшої роботи системи.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на американських і західного посадовців повідомляло, що наказ обмежити військовий супутниковий зв’язок для України надійшов із Білого дому, але співрозмовники не уточнили, хто саме ухвалив рішення. Один із високопосадовців заперечував причетність Трампа.