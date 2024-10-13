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SpaceX вперше успішно приземлила надважкий ракетний носій Super Heavy (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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SpaceX вперше успішно приземлила надважкий ракетний носій Super Heavy (відео)
фото: скріншот з відео

Під час останнього тестового польоту прискорювач Super Heavy повернувся на стартовий майданчик

SpaceX уперше змогла посадити надважкий ракетний носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship. Про це повідомляє компанія в соцмережі Х.

«Під час останнього тестового польоту прискорювач Super Heavy повернувся до селища Бока-Чіка на кордоні з Мексикою, де його «зловила» пускова вежа, використовуючи так звані «палички»», – пише Sky News.

Super Heavy – це перший ступінь надважкого ракетоносія SpaceX Starship, яка складається з двох ступенів. Станом на 2024 рік прототипи Super Heavy проходять льотні випробування.

Нагадаємо, генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія планує запустити перші безпілотні місії на Марс через два роки. Основна мета цих місій – перевірити, чи космічні кораблі можуть успішно і безпечно приземлитися на поверхню Марса. Якщо ці випробування пройдуть успішно, SpaceX планує відправити перші місії з екіпажем на Марс через чотири роки після цього.

До слова, людство має освоїти міжзоряні перельоти, інакше в майбутньому воно може зникнути через розширення Сонця або зіткнення Землі з астероїдом, заявив американський мільярдер Ілон Маск у соцмережі Х. На його думку, єдиний шанс врятуватися стати космічною цивілізацією.

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Теги: ракета SpaceX космонавти

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