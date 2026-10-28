Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід

Ситуація в Києві – це питання вже не політичних амбіцій, а нашого з вами виживання

Вчора бачив президента. І ось що я вам приніс

Почну з найемоційнішої частини. Київ не готовий до зими. Зеленський активно шукає менеджерів, які візьмуться рятувати столицю. Ефективні менеджери, а їх вже біля десятка були на горизонті, не хочуть…

Мусимо погодитися, що ситуація в Києві, де вже з вересня почалися значні проблеми з електро- та водопостачанням, захистом критичної інфраструктури й мостами – це питання вже не політичних амбіцій, а нашого з вами виживання.

Зеленський наполягає: столиця не впоралася з підготовкою до загроз, а плани стійкості не були виконані повністю.

Він прикладає руку до серця і запевняє, що нічого особистого до Кличка не має, але претензії до мера висловив цілком конкретні.

Кілька показових моментів із спічу президента:

Зеленський поставив Києву за приклад Харків , де міська та обласна влада працюють разом. Навіть попри те, що в керівників можуть бути різні політичні плани: «У нас один спільний ворог, одна зима і одна країна».

, де міська та обласна влада працюють разом. Навіть попри те, що в керівників можуть бути різні політичні плани: «У нас один спільний ворог, одна зима і одна країна». Президент попросив прем’єра зібрати спеціальний кабінет для Києва – із сильних менеджерів із бізнесу та державного управління. Сам готовий особисто звернутися до тих, кого йому запропонують. Але охочих НЕМА: усі розуміють, що відповідальності буде багато, а політичних звинувачень не бракуватиме. Названо прізвища, кого вже сватали «рятувати Кличка». Про декого ми вже чули: Кубраков, Гройсман, Малюк, Сухомлин… Але це далеко не весь список…

– із сильних менеджерів із бізнесу та державного управління. Сам готовий особисто звернутися до тих, кого йому запропонують. Але охочих НЕМА: усі розуміють, що відповідальності буде багато, а політичних звинувачень не бракуватиме. Названо прізвища, кого вже сватали «рятувати Кличка». Про декого ми вже чули: Кубраков, Гройсман, Малюк, Сухомлин… Але це далеко не весь список… Зеленський вважає, що Кличко мав би сам телефонувати досвідченим управлінцям і залучати їх до розв’язання проблем столиці. А не чекати, поки це робитиме президент.

Інші теми – тезово:

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Із позитивного: глава держави дуже задоволений новий прем'єром...

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