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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід

glavcom.ua
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Ситуація в Києві – це питання вже не політичних амбіцій, а нашого з вами виживання

Вчора бачив президента. І ось що я вам приніс

Почну з найемоційнішої частини. Київ не готовий до зими. Зеленський активно шукає менеджерів, які візьмуться рятувати столицю. Ефективні менеджери, а їх вже біля десятка були на горизонті, не хочуть…

Мусимо погодитися, що ситуація в Києві, де вже з вересня почалися значні проблеми з електро- та водопостачанням, захистом критичної інфраструктури й мостами – це питання вже не політичних амбіцій, а нашого з вами виживання.

Зеленський наполягає: столиця не впоралася з підготовкою до загроз, а плани стійкості не були виконані повністю.

Він прикладає руку до серця і запевняє, що нічого особистого до Кличка не має, але претензії до мера висловив цілком конкретні.

Кілька показових моментів із спічу президента:

  • Зеленський поставив Києву за приклад Харків, де міська та обласна влада працюють разом. Навіть попри те, що в керівників можуть бути різні політичні плани: «У нас один спільний ворог, одна зима і одна країна».
  • Президент попросив прем’єра зібрати спеціальний кабінет для Києва – із сильних менеджерів із бізнесу та державного управління. Сам готовий особисто звернутися до тих, кого йому запропонують. Але охочих НЕМА: усі розуміють, що відповідальності буде багато, а політичних звинувачень не бракуватиме. Названо прізвища, кого вже сватали «рятувати Кличка». Про декого ми вже чули: Кубраков, Гройсман, Малюк, Сухомлин… Але це далеко не весь список…
  • Зеленський вважає, що Кличко мав би сам телефонувати досвідченим управлінцям і залучати їх до розв’язання проблем столиці. А не чекати, поки це робитиме президент.

Інші теми – тезово:

  • Переговори. Україна розраховує на тристоронню зустріч переговорних груп у листопаді в Абу-Дабі. Росія начебто налаштована на зустріч, але тепер усе залежить від американців. Серед можливих тем – деескалація ударів по енергетиці, ситуація на морі, обмін полоненими та підготовка зустрічі лідерів.
  • Ракети для ППО. У 2026 році Україна отримує від США в середньому лише 12 ракет для Patriot на місяць. Зеленський пояснює дефіцит, зокрема, війною на Близькому Сході. Україні доводиться щотижня шукати нові пакети ракет і домовлятися з іншими країнами.
  • Трамп і Росія. Президент вважає, що так звана «дизельна угода» відкриває Путіну можливості для нових економічних домовленостей зі США – зокрема щодо добрив, газу та заморожених активів. На його думку, Москва використовує такі пропозиції, щоб затягувати переговори й уникати нових санкцій.
  • Вибори під час війни. Зеленський вкотре пояснив: голосування в умовах нинішніх безпекових загроз неможливе. Водночас він не проти виборів: якщо США та Росія продовжуватимуть порушувати цю тему, хай вирішують питання безпеки...
  • Starlink і Starshield. Зеленський не знає, хто саме ухвалив рішення про відключення систем, але технічно їх вмикає та вимикає SpaceX. Далі здогадуйтеся.
  • Олешки. Україна працює над гуманітарним розблокуванням тимчасово окупованого міста та можливістю евакуації людей. Зеленський наголосив на важливості американського посередництва й присутності журналістів, оскільки українська сторона не довіряє Росії.
  • Посол у США. Я спитав, чи чутки про Яценюка мають під собою ґрунт. Відповідь була такою. Серед кандидатур, які обговорювалися: Юлія Свириденко, Дмитро Кулеба та Павло Паліса. Останній, за словами президента, відмовився від можливого призначення, заявивши, що хоче повернутися до бригади на фронт.

Із позитивного: глава держави дуже задоволений новий прем'єром...

Більше деталей вже «Главкомі».

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Теги: росія обмін полоненими Україна SpaceX президент столиця фронт ворог переговори Володимир Зеленський

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