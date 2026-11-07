Росія використовує аналог Starlink для керування ударними дронами над Україною

Андрій Юсов: супутникове угруповання поки не забезпечує безперервного покриття української території

Російські військові налагодили використання низькоорбітальної супутникової системи «Рассвет» для обміну даними з безпілотниками над Україною. Зв'язок дає змогу отримувати інформацію від розвідувальних дронів у реальному часі та змінювати маршрути ударних БпЛА під час польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Як росіяни використовують супутниковий зв'язок

За даними української розвідки, система «Рассвет» може забезпечувати двосторонній обмін інформацією між російськими військовими та їхніми безпілотниками над Україною. Це дає змогу не лише передавати команди на борт дрона, а й отримувати від нього дані під час виконання завдання.

Зокрема, розвідувальні безпілотники зможуть передавати зібрану інформацію в режимі реального часу. Оператори ударних БпЛА матимуть можливість коригувати маршрут уже під час польоту, а не покладатися виключно на заздалегідь запрограмовану траєкторію.

Завдяки цьому російські дрони потенційно зможуть реагувати на зміну розташування цілей, обходити райони дії української протиповітряної оборони та змінювати напрямок руху. У ГУР попереджають, що розвиток такої технології може ускладнити перехоплення безпілотників засобами радіоелектронної боротьби та розвідки.

«У довгостроковій перспективі це може підвищити ефективність ударних і розвідувальних БпЛА та ускладнити їх перехоплення системами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки», – заявив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі Reuters.

Водночас українська розвідка наголошує, що нинішня кількість супутників поки не дає змоги забезпечити безперервний зв'язок над усією територією України. Передавання даних відбувається з перебоями – лише тоді, коли апарати пролітають над відповідними районами.

Термінал супутникового зв'язку російської системи «Рассвет», розробленої компанією «Бюро 1440». фото: «Бюро 1440»

Скільки супутників «Рассвет» Росія вивела на орбіту

За інформацією ГУР, у 2026 році Росія здійснила два запуски серійних супутників системи – у березні та липні. Загалом на орбіту вивели 32 апарати, по 16 під час кожного запуску.

Ця кількість залишається незначною порівняно з американською мережею Starlink компанії SpaceX, яка налічує понад 10 тис. супутників. Її військова версія Starshield працює в Україні та забезпечує українським силам зв'язок і передачу даних.

Москва планує нові запуски «Рассвет» до кінця 2026 року. Мета – розширити географічне покриття та поступово створити повноцінну низькоорбітальну систему супутникового зв'язку. За планами компанії «Бюро 1440», яка координує державний проєкт, до 2035 року угруповання має налічувати понад 900 супутників.

Водночас запущені 32 апарати не означають, що всі вони залишаються на робочих орбітах. Як раніше повідомляв «Главком», один із супутників другої партії – Rassvet-3 №17 – зійшов з орбіти та згорів в атмосфері 30 жовтня. До цього Росія втратила ще один апарат першої партії.

Україна запровадила санкції проти розробників системи

Російський проєкт передбачає не лише запуск супутників. За даними ГУР, його інфраструктура включає наземні центри управління, шлюзові станції та абонентські термінали для стаціонарних і рухомих об'єктів. До реалізації залучені підприємства, які виробляють електроніку, мікрокомпоненти та обладнання для космічної галузі.

28 жовтня українська розвідка оприлюднила перелік 49 російських і білоруських підприємств, причетних до створення «Рассвет». ГУР також повідомило про плани інтегрувати супутники системи до космічної інфраструктури забезпечення цілевказання ракетного озброєння та обладнати терміналами командно-штабні машини російських ракетних комплексів «Іскандер-М».

30 жовтня президент Володимир Зеленський підписав укази про санкції проти 10 компаній і 19 громадян Росії, причетних до розробки супутникової мережі. Серед них – «Бюро 1440», яке є головним розробником, координатором та системним інтегратором проєкту.

Українська влада закликає міжнародних партнерів приєднатися до обмежень, щоб перекрити постачання іноземних технологій, обладнання та компонентів, необхідних для розгортання системи.

У коментарі Reuters тимчасовий повірений України у США Денис Сієнік також заявив, що Росія розробляє аналог Starlink із використанням китайських компонентів. Київ закликає Вашингтон запровадити власні санкції проти компаній, залучених до проєкту. Російське міністерство оборони не надало Reuters відповіді на запит щодо використання супутників у військових цілях.

Нагадаємо, у серпні заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький попереджав, що Росія розгортає супутникову систему значно швидше, ніж передбачалося. Тоді українська розвідка повідомляла про плани Москви збільшити угруповання до 292 апаратів у 2027 році та до 924 – у 2035-му.