Стартували масштабні військові навчання НАТО

У навчаннях Defender Europe 21 візьмуть участь військовослужбовців із 27 країн світу

Сьогодні, 4 травня, в Албанії стартували багатонаціональні військові навчання країн НАТО Defender Europe 21.

У порту Дуррес в Албанії відбулася церемонія офіційного початку навчань.

Навчання проходитимуть на 30 полігонах понад десяти держав. У них візьмуть участь близько 30 тис. військовослужбовців із 27 країн світу.

За повідомленням командування Сухопутних військ США в Європі, Defender Europe 21 включають значну участь військово-повітряних і військово-морських сил США.

У навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Будуть задіяні нові високотехнологічні можливості, включаючи засоби протиповітряної і протиракетної оборони, а також кошти бригад підтримки сил безпеки США і нещодавно відновленого п'ятого армійського корпусу.

Навчання Defender Europe 21 проводяться з 1995 року. Триватимуть вони до червня, це будуть найбільші військові навчання у південно-східній Європі з метою посилення військового співробітництва та формування стратегічної й оперативної готовності та взаємодії між збройними силами США, країн НАТО та партнерами Альянсу.

Цьогоріч Збройні сили України візьмуть участь у низці навчань НАТО. Серед навчань, до участі в яких Альянс запросив Україну, – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році. Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент — 2021», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2021», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2021», українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер - 2021», українсько-польському навчанні «Три Мечі – 20212» та українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2021».