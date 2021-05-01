Україна скоро матиме посла при НАТО, кандидатуру вже затвердили – Кулеба

У МЗС заявили, що «рухаються максимально швидко вперед до призначення»

Кандидата на посаду глави місії України при НАТО затверджено, Міністерство закордонних справ України працює над його відправкою до Брюсселю, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

«Кандидат є, він затверджений, і ми працюємо над відправкою посла», – сказав Кулеба в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він вказав, що Офіс президента України «не гальмував це питання».

«Довго ця історія тривала, тому що був особистий певний людський фактор. Були різні кандидати, які намагалися цю позицію зайняти, але, на мою думку і на думку президента, не відповідали вони цим вимогам, тому їх теж треба було «відсунути» від цієї перспективи. Але я абсолютно можу запевнити, що ні МЗС, ні президент України жодним чином не гальмували цей процес. Нам необхідний посол при НАТО, я дуже незадоволений тим, що це забрало стільки часу, але зараз ми рухаємося максимально швидко вперед до призначення», – додав Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що недостатньо жорстка реакція на паспортизацію Росією жителів окупованих районів Донбасу є помилкою партнерів України.

Також Дмитро Кулеба підтримав рішення Європарламенту про схвалення резолюції щодо Росії. Резолюція закликає вжити щодо Росії низки заходів у разі її вторгнення в Україну.

26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT.

SWIFT – міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключено понад 11 тисяч великих організацій у 200 країнах. Росія на сьогодні є одним з найактивніших учасників системи.