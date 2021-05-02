Пентагон проведе перевірку ядерної зброї запуском ракети Minuteman III

Minuteman III з дальністю дії 12 тисяч км є єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою шахтного базування

Пуск ракети планується здійснити в період з 5 до 6 травня з авіабази Ванденберг у Каліфорнії

Міністерство оборони США (Пентагон) планує на початку травня 2021 року провести випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III для перевірки боєготовності зброї ядерного стримування Сполучених Штатів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на міжнародне повідомлення про закриття району для польотів цивільної авіації над Тихим океаном (NOTAM).

Орієнтовно, пуск ракети Minuteman III відбудеться в період 5-6 травня з каліфорнійської авіабази Ванденберг. Метою стане полігон Кваджалейн (Маршаллові Острови, центральна частина Тихого океану). Ракеті належить подолати 7,77 тис. км.

Minuteman III з дальністю дії 12 тисяч км є єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою шахтного базування в складі стратегічних ядерних сил США.

Нині Сполучені Штати мають 400 таких ракет, кожна з яких здатна нести до трьох ядерних боєголовок.

Ці МБР несуть бойове чергування в шахтних пускових установках у позиційних районах поблизу авіабаз Малстром в штаті Монтана, Воррен в штаті Вайомінг і Майнот у штаті Північна Дакота.

Нагадаємо, на тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник називав надання Україні плану дій щодо членства в НАТО історичною відповідальністю німецької держави за злочини нацистського режиму проти українського народу, а також нагадував про можливість відновлення ядерного статусу країни у випадку, якщо вона не вступить до НАТО.