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    Шмигаль та генсек НАТО анонсували спільні навчання в Одесі

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    Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Альянсом у галузі безпеки в Чорному морі - Шмигаль та генсек НАТО анонсували спільні навчання в Одесі
    Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Альянсом у галузі безпеки в Чорному морі
    фото: navy.mil.gov.ua

    2 грудня Столтенберг повідомив, що країни-члени НАТО заявили про готовність посилити практичну підтримку України та Грузії

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг обговорили проведення навчань «Непорушна стійкість» (Coherent Resilience) в Одесі у вересні цього року.

    Про це Шмигаль сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з Столтенбергом, яка транслювалася онлайн, передає УНІАН.

    «Ми запропонували Альянсу наше бачення щодо практичного масштабу застосування Партнерства розширених можливостей. Ми зацікавлені в розширенні співпраці з Альянсом у галузі безпеки в Чорному морі. Сьогодні ми з генеральним секретарем НАТО, паном Столтенбергом обговорили перспективи поглиблення практичної співпраці з Альянсом, підготовку стадії реалізації штабних навчань у Чорному морі, які називаються «Непорушна стійкість» і будуть проведені в Одесі у вересні 2021 року», — сказав Шмигаль.

    Окремо Шмигаль нагадав, що президент України у щорічному посланні до Верховної Ради наголошував, що Україна цього року має намір розпочати будівництво двох військово-морських баз на Чорному і Азовському морях.

    «Ми будемо робити це і в межах закладеного бюджету, а цього року 5,93% ВВП — це найбільший бюджет на безпеку і оборону нашої держави за останні роки. І, крім цього, це також буде робитися в рамках співпраці з нашими британськими партнерами, які виділяють під це відповідні кредитні кошти, і зараз ця програма є в роботі», — заявив Шмигаль.

    Міжнародні військові навчання в Україні

    • Навесні 2020 року очільники зовнішньополітичних відомств країн НАТО погодили нові заходи з підтримки України та Грузії. Йдеться про проведення спільних навчань у Чорному морі, протидію гібридним формам ведення війни і зусилля з обміну радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі.
    • 2 грудня Столтенберг повідомив, що країни-члени НАТО заявили про готовність посилити практичну підтримку України та Грузії.
    • 11 грудня директор Центру інформації та документації НАТО Вінета Клейне заявила, що в Альянсі вирішили посилити діалог з Україною стосовно ситуації у Чорному морі.
    • 8 лютого президент Володимир Зеленський затвердив план допуску іноземних військових в Україну для проведення навчань у 2021 році.
    • Іноземних військових допустять на територію України для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент — 2021», українсько-британському навчанні «Козак Мейс – 2021», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2021», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2021», українсько-британському навчанні "Воріер Вотчер - 2021", українсько-польському навчанні «Три Мечі – 20212 та українсько-польському навчанні «Сільвер Сейбер – 2021».

    фото navy.mil.gov.ua

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    Теги: Чорне море НАТО Одеса Азовське море Єнс Столтенберг Денис Шмигаль
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