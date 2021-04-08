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    Стефанчук може замінити Разумкова? Перший віцеспікер прокоментував чутки про спроби Банкової повалити спікера

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    Стефанчук може замінити Разумкова? Перший віцеспікер прокоментував чутки про спроби Банкової повалити спікера
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    Стефанчук запевняє, що Разумков залишається членом команди президента

    Президент України Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Дмитро Разумков, попри чутки про зіпсовані стосунки, тиснуть один одному руки, спілкуються та приймають узгоджені рішення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    Стефанчук вважає домислами конфлікт Дмитра Разумкова та Офісу президента. Його голова Андрій Єрмак нібито хотів би бачити на чолі Ради саме вас…

    «Скажу так: я сприймав і сприймаю Дмитра Разумкова як члена команди президента, бо ми пройшли тривалий шлях разом з ним і залишаємось на вістрі парламентської боротьби за Україну. І якихось підстав вважати інакше у мене немає. Що стосується моєї скромної персони, то я відверто вам кажу: мені дуже комфортно на своєму місці, тому що на ньому в мене є багато можливостей займатися тим, що я люблю, – законопроєктною діяльністю», – сказав він.

    Стефанчук не підтвердити, що у стосунках Разумкова з Банковою є певне напруження. «Я не був присутнім на персональних розмовах, але під час заходів, на яких присутні і президент, і Разумков, вони тиснуть один одному руки, спілкуються, приймають узгоджені рішення. Так, триває дискусія щодо багатьох питаннь між нами всіма, тому що це чесна розмова. Якщо її немає, це буде ЦК КПРС, яке дійшло до свого логічного завершення. Але коли ми вже прийняли рішення, то повинні всі разом його виконувати»,

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    Теги: Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков Андрій Єрмак Руслан Стефанчук
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