У Раді оголосили список найважливіших законопроєктів

«Ми зараз розробляємо закон про засади правотворчої діяльності», – Стефанчук

В Україні діє понад мільйон правових актів, зокрема радянського часу. Тому треба «дерадянізувати» українське законодавство та перейти до запровадження єдиних правил, які стосуються правотворчої діяльності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук повідомив, що 2 лютого ухвалили план роботи Верховної Ради на 2021 рік: 370+ законопроєктів уже визначені. Він окреслив пріоритетні питання – це протидія коронавірусу, судова реформа та законопроєкти економічного плану.

«Перша група – питання протидії Covid. Я не знаю, скільки ще буде в нас хвиль, але питання забезпечення вакцинами, відшкодування коштів, думаю, будуть пріоритетними. Друга – питання судової реформи, це ціла низка законопроєктів, зокрема 3711-д (щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, – «Главком») та інші, що внесені президентом, аби розблокувати роботу судової гілки влади. Крім цього, є багато законопроєктів економічного плану – вони стосуються приватизації, пільг українським виробникам», – розповів політик.

Стефанчук додав ще один важливий блок, у якому він особисто братиме дуже активну участь, – підвищення якості законодавства. «Наразі в Україні діє більше ніж мільйон правових актів, зокрема, радянського часу. І після цього ми кажемо, що в нас суди погані й неправильно судять. Тому треба «дерадянізувати» українське законодавство, а після цього перейти до запровадження єдиних правил, які стосуються правотворчої діяльності. У нас досі немає елементарної абетки – як мають творитися закони, нормативно-правові акти. Це нічим, крім регламенту Верховної Ради, не визначається. Тому ми зараз розробляємо закон про засади правотворчої діяльності», – розповів він.

За його словами, є ціла низка законопроєктів, пов’язаних із так званою «економічною гільйотиною» (мається на увазі скасування необов’язкового та обтяжливого регулювання для бізнесу, – ред). Також важливими є питання діджиталізації.

«Є блок питань, пов’язаний з народовладдям, щодо електронних петицій, публічного обговорення, адміністративних процедур, запровадження народовладдя в судовій владі. Ми всі ці задачі об’єднуємо в блоки: короткострокові – на 2021 рік і довгострокові», – додав Стефанчук.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.