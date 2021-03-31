Депутатка поскаржилася керівництву парламенту на неадекватних «слуг народу»

Геращенко розповіла, що вперше сектор перед трибуною зайнятий виключно представниками однієї партії

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко публічно звернулася до президії Верховної Ради з вимогою правильно організувати роботу в залі, щоб всі фракції і всі депутати мали рівне ставлення. Геращенко розповіла, що вперше сектор перед трибуною зайнятий виключно представниками однієї партії, а уся опозиція розташована на гальорці.

«Усі попередні скликання парламенту кожна фракція мала місця біля трибуни й далі – це давня демократична традиція, порушена монобільшістю. Так ось, коли виступають представники нашої фракції, їх перериває безперервний крик, агресія, хамство, грубість депутатів монобільшості, що сидять прямо перед трибуною. Це неможливі умови, які не дають зосередитися й доносити позицію», – написала вона.

Геращенко підкреслила, що фракції «Європейська солідарність» важко доносити свій протест, обурення чи підтримку в таких умовах.

«Ми маємо такі самі права в сесійній залі, як і інші депутати. Обов’язок президії – організувати роботу Верховної Ради, зокрема й у сесійній залі. А не мовчки тішитися приниженням одних і підігрувати безкарності інших. Навіть, якщо це твої однопартійці», – додала вона.

Ірина Геращенко розповіла, що 30 березня жоден виступ на жодну тему, якщо тільки виходили представники «ЄС», не обходився без спроб зірвати їх депутатами перших рядів. «Деякі поводилися відверто неадекватно. При тому, коли ті ж теми піднімали представники інших фракцій – такої агресії не було», – уточнила вона.

Депутатка просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова захистити право опозиції на виступ у сесійній залі.

Нагадаємо, раніше «Європейська Солідарність» закликала не підміняти боротьбу з коронавірусом піарними розбірками. Також партія озвучила вимогу проведення засідання РНБО щодо загострення на Донбасі.