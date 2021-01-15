Степанов пояснив, чому учні молодшої школи залишаться вдома до кінця локдауну

Діти нерідко переносять коронавірус безсимптомно, тому батьки можуть не знати про ризики передачі хвороби й привести малечу на навчання, - урядовець

Якщо в наступний понеділок учні молодших класів повернуться в школи, це зведе нанівець мету посиленого карантину, – міністр

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив на своїй сторінці у Facebook, чому школярі молодших класів не зможуть у понеділок, 18 січня, повернутися до звичайного навчання.

«Якщо в наступний понеділок учні молодших класів повернуться в школи, це зведе нанівець мету посиленого карантину», – стверджує міністр.

За словами Степанова, період дії посиленого карантину в Україні збігається в часі з завершенням інкубаційного терміну захворювання на Covid-19 у людей, які інфікувалися впродовж новорічних свят.

«Діти нерідко переносять коронавірус безсимптомно, тому батьки можуть не знати про ризики передачі хвороби й привести малечу на навчання. А це, своєю чергою, призведе до зростання захворюваності через перехресне зараження дітей», – пояснює Степанов.

Міністр також наголосив, що показник захворюваності серед дітей продовжує зростати. «Якщо в листопаді він становив 3,1%, у грудні вже підскочив до 5,9% від загальної кількості. Я розумію батьків та вчителів — усі надто втомилися від обмежувальних заходів. Але маємо ще трохи набратися терпіння», – закликав Максим Степанов.

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