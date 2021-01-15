Шмигаль розповів про подальшу долю українського локдауну

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю «Україна 24».

За його словами, посиленні обмеження вводили, щоб зменшити зростання захворюваності на ковід після новорічних свят.

«З 25 ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення (захворюваності — ред.). Ми очікуємо більш значного зростання після новорічних свят, але медична система готова», — сказав Шмигаль.

Про те, що локдаун не планують продовжувати заявляв в інтерв'ю «Интерфакс-Украина» і головний санлікар Віктор Ляшко. За його словами, МОЗ планує, що Україна з 25 січня перейде на адаптивний карантин, який будуть застосовувати там, де фіксують локальні спалахи захворюваності.

Водночас Ляшко не виключає, що може статися така ситуація, що посилення у країні будуть знов необхідні.

Напередодні очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до 25 січня локдаун не скасують. певні обмеження чекають українців й надалі.

Нагадаємо, що з 14 січня підприємців починають штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.