За три доби «згорів». У Почаєві помер лікар, герой білбордів «Дякуємо за життя»



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Івану Венжиновичу був 51 рік

Сім'я лікаря Венжиновича не отримає компенсації через негативний тест на Covid-19

У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.

Венжиновича госпіталізували в Почаївську районну лікарню з двобічною пневмонією. За три доби лікар помер від тромбоемболії легеневої артерії. Тест на коронавірус виявився негативним.

Про смерть лікаря повідомили у Почаївської лікарні, де працював медик.

«Незбагненна втрата…Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким», - йдеться у дописі у Фейсбук.

Журналісти LB.ua поспілкувався з медиками Почаївської лікарні про Івана Венжиновича та ситуацію з хворими мешканцями району на коронавірус.

У травні в американському інформаційному агентстві Associated Press вийшов репортаж про те, що українські лікарні перевантажені хворими на коронавірус. На головному фото – лікар Іван Венжинович у захисному костюмі після огляду пацієнтів з коронавірусом. Згодом це фото розмістили в українських містах на білбордах із написом «Дякуємо за життя».

Іван Венжинович працював сімейним терапевтом у Почаївській районній лікарні більше 25-ти років. У понеділок 28-го вересня його привезли в лікарню з пневмонією, за два дні – ввечері – 30-го вересня Венжинович помер. Зі слів медсестри, яка в той день була зміні, лікарю надавали реанімаційну допомогу, однак нічого не допомогло.

«Він був улюбленцем пацієнтів, ніколи не рахував свій час, люди для нього завжди стояли на першому місці. Як колега завжди підстраховував, таких людей називають «паличкою-виручалочкою», - розповідають колеги лікаря.

«Для нас це перша втрата серед медиків. Її дуже важко пережити не тільки мені, а й всім нашим колегам, тому що була хороша людина. Іван Федорович поступив лікарню як пацієнт з пневмонією, за три доби помер, – розповідає головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер. – Знав чудово його сім'ю – дружина в лікарні працює завідувачкою лабораторії, в них двох дітей. Син продовжує навчатися на медика, дочка ще в школі – 8-й клас. Компенсація від держави його родині не буде виділена, не маємо права (через негативний тест -ред.). Відпускні будуть нараховані, все відповідно до законодавства», – додає Кучер.

Нагадаємо, компенсація від держави становить 1 млн 576 тисяч грн для родин медичних працівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, на який вони захворіли під час виконання професійних обов’язків Або 210 тисяч грн для родин медиків, якщо вони захворіли та померли не під час роботи з хворими на Covid-19. Проте родина Івана Венжиновича цих грошей не побачить через негативний тест.

«У вересні він був у відпустці, під час якої захворів. Тест на коронавірус не підтвердився, хоча клініка коронавірусу стовідсоткова. Чомусь в нас так буває, що один день всі тести позитивні, а через пару днів - всі негативні. Хоча у пацієнтів симптоматика однакова. Я не можу пояснити, в чому причини, всі тести відправляємо в Тернопіль. Хворих на ковід протягом останнього місяця було в середньому 15-20 людей щодоби. Хоча в травні було і по 45 хворих», - розповідає завідувач терапевтичного відділення Почаївської районної лікарні Валерій Бондарчук.

Сам Валерій Бондарчук перехворів ковідом ще в квітні: «Я важко перехворів, лікувався спочатку тут в Почаєві, потім – в інфекційному відділенні Тернопільської інфекційної лікарні швидкої допомоги. Богу дякувати, і дякуючи колегам, залишився живим».

У Почаївській районній лікарні працює п'ять відділень: дитяче, приймально-діагностичне, паліативне, інфекційне, терапевтичне. Останні три облаштовані для хворих на ковід. У лікарні 63 ліжка, з них щомісяця більше 40 заповнені. Обстановка, за словами працівників, залишається стабільно важкою.

«У нас зараз 20 хворих – середньої важкості. Люди різного віку – середнього та старшого. Ситуація зараз стабілізувалась, тому що тиждень назад поступали дуже важкі хворі. За останні дві ночі [02-03.10.2020 – ред.] ніхто в стаціонар не поступав, – каже Марія Пташник. – Є троє хворих, які перебувають на кисневій терапії та 12 підтверджених випадків. Зараз пішло послаблення карантину, люди розслабились».

«Не знаємо, яка буде ситуація, але коли в жовтні-листопаді похолодає, то ситуація з кількістю хворих може бути гіршою, ніж зараз», – ділиться лікарка.

У вересні в Почаївській районній лікарні, за словами Марії Пташник, було проліковано 41-го пацієнта з ковідом. Двоє пацієнтів з коронавірусом – померло, лікар Іван Венжинович став третім.

З березня по вересень у лікарні вилікувано 141-го пацієнта з коронавірусною інфекцією. П'ятеро людей померло. У квітні Главком писав, що Почаївську лавру навіть зачиняли на карантин. Ситуація в самому Почаєві тоді була критичною через те, що прочани Московської церкви не хотіли дотримуватися карантинних норм. А у серпні Московська церква повела багатотисячну хресну ходу на Почаїв

«У Почаєві немає ніяких обмежень. Лавра працює, приїжджі є, були хресні ходи. Служби йдуть в звичайному режимі в усіх церквах. Є люди, які дотримуються карантинної дистанції та масок, а є так, що людина йде, ніби немає карантину. На жаль, вони не бачать, в якому стані ми переводимо пацієнтів на ШВЛ», – каже Марія Пташник.

«До нас в лікарню потрапляють пацієнти у середньому та важкому стані. - продовжує лікарка. - Ми боремося за їх життя, але, на жаль, свого лікаря не змогли вберегти».

На запитання про те, чи є в Почаївській лікарні медики, хворі на коронавірус, головний лікар Богдан Кучер відповідає, що немає: «Зараз у нас 12 [пацієнтів – ред.] підтверджених на ковід і 8 з підозрою, забезпечення на три місяці. Лікарів хворих нема».

В той же час самі медпрацівники розповідають протилежне. Анестезіолог Андрій Капрійчук у телефонній розмові підтвердив, що в нього коронавірус. Однак детальніше розповісти відмовився: «Я на лікарняному, маю коронавірус і не маю бажання спілкуватися з пресою».

Ігор Косінков працює рентгенологом у Почаївській районній лікарні з 1992 року. Напередодні смерті Івана Венжиновича лікар робив тому ренген: «В неділю [27-го вересня – ред.] подзвонила до мене дружина Івана, щоб зробити знімок, бо йому раптово стало погано. В неділю я зробив йому рентген, у нього була двобічна пневмонія. Скоріше всього, вона була коронавірусна, але аналізи не показали, в нас часто таке буває. Привезли тяжкого, він задихався, за три дні помер. Це було дуже раптово, кололи все що могли, але шо – руки не підложиш».

Сьогодні рентгенолог лікується самостійно вдома від коронавірусу. На самоізоляції перебуває разом з сім'єю.

«Вже тиждень сиджу в хаті – така болячка, що не знаєш куди заведе. Температура 37,5 – мордує мене ночами. Я думав, що безсмертний, бо скільки ми вже працюємо з коронавірусом – не заразився. Привозять до тебе людину – бабульку, яка задихається, не може вдягнути маски, ти її тримаєш, відстань 20-30 сантиметрів, дихання «лице в лице». Я працюю в лікарні майже 30 років, але ще таких «фокусів» не було, як зараз є. Через день хтось вмирає, вже скільки молодих пішло. Люди по 50-60 років – хіба то старі?», - розповів медик.

До слова, за минулу добу в Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19. Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих.

Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).

Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.