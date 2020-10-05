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    За порушення карантину вже покарано понад 30 тисяч українців – глава Нацполіції

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    У поліції кажуть, що судді часто підходять до розгляду протоколів превентивно - За порушення карантину вже покарано понад 30 тисяч українців – глава Нацполіції
    У поліції кажуть, що судді часто підходять до розгляду протоколів превентивно
    Фото: LB.ua

    Поліція останнім часом складає більше протоколів про порушення карантину, ніж це було на початку пандемії

    За час карантину поліція склала понад 30 тисяч адміністративних протоколів на громадян за порушення карантинних заходів. При цьому судді часто підходять до розгляду протоколів превентивно і не поспішають відразу штрафувати порушників.

    Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

    «Ми складаємо протоколи на власників закладів харчування, ресторанів, нічних клубів. Громадян ми намагаємося лише попереджати. І як правило, громадяни розуміють нас. Скільки поліція виписала протоколів? Більше 30 тисяч», - сказав Клименко.

    Він зазначив, що поки ще не всі протоколи розглянуто, проте судді часто підходять до питання превентивно.

    «Судді часто розглядали ці протоколи з таким підходом «ну, навіщо ж відразу штрафувати наших громадян». Тобто суди теж намагалися діяти превентивно, не штрафувати одразу», - сказав Клименко.

    Голова Нацполіції додав, що зараз рівень заповнення протоколів та документування фактів порушення карантину на порядок вище, ніж це було на початку.

    Між іншим, у вересні Летичівський районний суд Хмельницької області оштрафував на 17 тис. грн жінку-підприємця, яка порушила правила карантину. За даними адмінпротоколу, вранці 26 червня жінка здійснювала стихійну торгівлю (цукерками, макаронами та іншими товарами) на території, яка є прилеглою до Старосинявського ринку і була без засобів індивідуального захисту. Таким чином, допущено порушення постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №500 від 17 червня 2020 року) і постанови Головного державного санітарного лікаря України №34 від 6 червня 2020 року.

    штраф поліція карантин Ігор Клименко коронавірус
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