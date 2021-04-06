Степанов розповів, коли в Україні з'явиться колективний імунітет до Covid-19

Степанов: Можна буде зробити 13,5 млн щеплень на місяць

Колективний імунітет до коронавірусу почне формуватися відтоді, коли з'явиться 60-70% щеплених громадян

До кінця року в Україні має вакцинуватися більшість дорослого населення, щоб сформувати колективний імунітет, заявив на телеканалі ICTV міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Коли ми говоримо про колективний імунітет, то він почне формуватися від 60-70% щеплених громадян. Беремо 70% – це 24 млн громадян. Далі щодо потужностей наших: на сьогоднішній день, навіть якщо ми задіємо не всі потужності, а 30% кабінетів щеплень, які є в нашій країні, ми в змозі робити близько 6 млн щеплень в місяць», – наголосив очільник МОЗ.

Він додав, що якщо будуть розгорнуті всі кабінети щеплень, то можна буде зробити 13,5 млн щеплень на місяць.

«Це наші потужності, при чому в спокійному режимі», – заявив Степанов.

Він також розповів, що Україна сподівається отримати 33 мільйони доз Covid-вакцин впродовж цього року.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.