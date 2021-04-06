Оперативні дані МОЗ: за добу виявлено 13276 нових хворих на Covid-19
Минулої доби від коронавірусу одужали понад 10 тис. осіб
За минулу добу, 5 квітня, в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.
У понеділок госпіталізовано 2545 осіб, одужало від коронавірусу 10240 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1436), м. Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
Здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 769 164 особи;
- одужало – 1 362 379 осіб;
- летальних випадків – 35 017;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 432 випадки
- Вінницька область – 446
- Волинська область – 317
- Дніпропетровська область – 844
- Донецька область – 523
- Житомирська область – 213
- Закарпатська – 389
- Запорізька область – 611
- Івано-Франківська область – 85
- Київська область – 889
- Кіровоградська область – 99
- Луганська область – 217
- Львівська область – 1 105
- Миколаївська область – 369
- Одеська область – 1 436
- Полтавська область – 730
- Рівненська область – 503
- Сумська область – 205
- Тернопільська область – 511
- Харківська область – 878
- Херсонська область – 111
- Хмельницька область – 352
- Черкаська область – 599
- Чернівецька область – 361
- Чернігівська область – 51
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу 4 квітня в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня. Було госпіталізовано 3275 осіб, одужало від коронавірусу 4946 людей.
А от 2 квітня в Україні було виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії.
Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.