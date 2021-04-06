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    Оперативні дані МОЗ: за добу виявлено 13276 нових хворих на Covid-19

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    5 квітня було госпіталізовано 2545 хворих на коронавірус - Оперативні дані МОЗ: за добу виявлено 13276 нових хворих на Covid-19
    5 квітня було госпіталізовано 2545 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби від коронавірусу одужали понад 10 тис. осіб

    За минулу добу, 5 квітня, в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    У понеділок госпіталізовано 2545 осіб, одужало від коронавірусу 10240 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1436), м. Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

    Здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 769 164 особи;
    • одужало – 1 362 379 осіб;
    • летальних випадків – 35 017;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 1 432 випадки
    • Вінницька область – 446
    • Волинська область – 317
    • Дніпропетровська область – 844
    • Донецька область – 523
    • Житомирська область – 213
    • Закарпатська – 389
    • Запорізька область – 611
    • Івано-Франківська область – 85
    • Київська область – 889
    • Кіровоградська область – 99
    • Луганська область – 217
    • Львівська область – 1 105
    • Миколаївська область – 369
    • Одеська область – 1 436
    • Полтавська область – 730
    • Рівненська область – 503
    • Сумська область – 205
    • Тернопільська область – 511
    • Харківська область – 878
    • Херсонська область – 111
    • Хмельницька область – 352
    • Черкаська область – 599
    • Чернівецька область – 361
    • Чернігівська область – 51

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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    Нагадаємо, за добу 4 квітня в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня. Було госпіталізовано 3275 осіб, одужало від коронавірусу 4946 людей.

    А от 2 квітня в Україні було виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії.

    Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: статистика Максим Степанов епідемія коронавірус
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