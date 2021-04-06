Оперативні дані МОЗ: за добу виявлено 13276 нових хворих на Covid-19

5 квітня було госпіталізовано 2545 хворих на коронавірус

Минулої доби від коронавірусу одужали понад 10 тис. осіб

За минулу добу, 5 квітня, в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

У понеділок госпіталізовано 2545 осіб, одужало від коронавірусу 10240 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1436), м. Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 769 164 особи;

одужало – 1 362 379 осіб;

летальних випадків – 35 017;

проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 432 випадки

Вінницька область – 446

Волинська область – 317

Дніпропетровська область – 844

Донецька область – 523

Житомирська область – 213

Закарпатська – 389

Запорізька область – 611

Івано-Франківська область – 85

Київська область – 889

Кіровоградська область – 99

Луганська область – 217

Львівська область – 1 105

Миколаївська область – 369

Одеська область – 1 436

Полтавська область – 730

Рівненська область – 503

Сумська область – 205

Тернопільська область – 511

Харківська область – 878

Херсонська область – 111

Хмельницька область – 352

Черкаська область – 599

Чернівецька область – 361

Чернігівська область – 51

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 4 квітня в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня. Було госпіталізовано 3275 осіб, одужало від коронавірусу 4946 людей.

А от 2 квітня в Україні було виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії.

Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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