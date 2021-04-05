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    Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу – Степанов

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    Українські лікарні переповнені хворими на коронавірус&nbsp; - Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу – Степанов
    Українські лікарні переповнені хворими на коронавірус 
    Фото: Mykola Berdnyk/DW

    «Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею Covid-19», – попередив міністр

    Захворюваність на коронавірус в Україні може зрости до 25 000 випадків на добу. Такі цифри можуть фіксуватися у найближчі два тижні. Про це в ефірі «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, ще два тижні буде фіксуватися зростання числа нових хворих та числа госпіталізованих.

    «Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею Covid-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу», – підкреслив Степанов.

    Міністр додав, що погіршення ситуації із захворюваністю пов'язано з порушенням карантинних обмежень.

    Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19.

    А от 2 квітня в Україні було виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії.

    Також стало відомо, що корейська ковід-вакцина має прибути в Україну до кінця квітня. Сьогодні в уряді пояснили, чи можна робити друге щеплення проти Covid-19 дозою від іншого виробника.

    «Людям, яким зробили перше щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках. Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)», – йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

    Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.

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    Теги: міністр медицина українці лікарня Максим Степанов хвороби щеплення коронавірус
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