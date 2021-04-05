Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу – Степанов

«Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею Covid-19», – попередив міністр

Захворюваність на коронавірус в Україні може зрости до 25 000 випадків на добу. Такі цифри можуть фіксуватися у найближчі два тижні. Про це в ефірі «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, ще два тижні буде фіксуватися зростання числа нових хворих та числа госпіталізованих.

«Нас чекає досить напружена ситуація з третьою хвилею Covid-19. Це може бути близько 25 тисяч за добу», – підкреслив Степанов.

Міністр додав, що погіршення ситуації із захворюваністю пов'язано з порушенням карантинних обмежень.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19.

А от 2 квітня в Україні було виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії.

Також стало відомо, що корейська ковід-вакцина має прибути в Україну до кінця квітня. Сьогодні в уряді пояснили, чи можна робити друге щеплення проти Covid-19 дозою від іншого виробника.

«Людям, яким зробили перше щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові, можна робити друге щеплення вакциною AstraZeneca, виробленою на інших виробничих майданчиках. Такі рекомендації Міністерству охорони здоров’я України надала Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ)», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.