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    Степанов анонсував контракти на ще 10 млн доз Covid-вакцин

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    ВООЗ обіцяє поставити до України перші 367 млн доз вакцини від AstraZeneca та 117 млн доз препарату від Pfizer та BioNTech - Степанов анонсував контракти на ще 10 млн доз Covid-вакцин
    ВООЗ обіцяє поставити до України перші 367 млн доз вакцини від AstraZeneca та 117 млн доз препарату від Pfizer та BioNTech

    Україна сподівається отримати 33 мільйони доз Covid-вакцин впродовж цього року.

    Україна вже домовилася про поставку 22 мільйонів доз вакцин від Covid–19 і незабаром оголосить про контракти на ще 10 млн препаратів від коронавірусу.

    Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в етері передачі «Свобода слова« на телеканалі ICTV.

    «На сьогоднішній день країна законтрактована на 22 млн доз вакцин, з яких 14 млн – по прямих контактах, а 8 млн – по COVAX (програма Всесвітньої організації з охорони здоров’я з глобального доступу до вакцини від коронавірусу – Ред.), – зауважив очільник МОЗ. – Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 млн доз вакцин».

    За його словами, йдеться про вакцини, які повинні поступити до України впродовж 2021 року.

    «Підписані контракти, сплачені кошти», – зауважив Степанов.

    Міністр також зупинився на зриві контрактів. «Не просто контрактів, які підписала держава з виробниками, а навіть ініціативи ВООЗ COVAX, яка мала б поставити препарати до середини лютого», – пригадав він.

    За словами Степанова, нині ВООЗ обіцяє поставити до України перші 367 млн доз вакцини від AstraZeneca та 117 млн доз препарату від Pfizer та BioNTech до середини квітня.

    Теги: міністр держава Україна Максим Степанов вакцинація ВООЗ
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