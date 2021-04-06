Степанов анонсував контракти на ще 10 млн доз Covid-вакцин

ВООЗ обіцяє поставити до України перші 367 млн доз вакцини від AstraZeneca та 117 млн доз препарату від Pfizer та BioNTech

Україна сподівається отримати 33 мільйони доз Covid-вакцин впродовж цього року.

Україна вже домовилася про поставку 22 мільйонів доз вакцин від Covid–19 і незабаром оголосить про контракти на ще 10 млн препаратів від коронавірусу.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в етері передачі «Свобода слова« на телеканалі ICTV.

«На сьогоднішній день країна законтрактована на 22 млн доз вакцин, з яких 14 млн – по прямих контактах, а 8 млн – по COVAX (програма Всесвітньої організації з охорони здоров’я з глобального доступу до вакцини від коронавірусу – Ред.), – зауважив очільник МОЗ. – Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 млн доз вакцин».

За його словами, йдеться про вакцини, які повинні поступити до України впродовж 2021 року.

«Підписані контракти, сплачені кошти», – зауважив Степанов.

Міністр також зупинився на зриві контрактів. «Не просто контрактів, які підписала держава з виробниками, а навіть ініціативи ВООЗ COVAX, яка мала б поставити препарати до середини лютого», – пригадав він.

За словами Степанова, нині ВООЗ обіцяє поставити до України перші 367 млн доз вакцини від AstraZeneca та 117 млн доз препарату від Pfizer та BioNTech до середини квітня.