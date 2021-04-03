У світі іде війна за вакцини від Covid-19, тому Україна має виробляти свою – Степанов

Міністр охорони здоров’я вважає, що вакцину ватро виготовляти, хоч це і дорого

У світі йде справжня війна за вакцини від коронавірусу, тому Україна має почати виробляти свою. Це питання національної безпеки. Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, коли в світі йде справжня війна за вакцини, коли уряди країн накладають заборони на експорт законтрактованих і проплачених нами партій вакцин, вихід один – почати виробляти свою.

Для цього ми повинні внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармиробникам. Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть.

Так, наша вакцина, може бути дорожчою, але я вважаю, що ми маємо на це піти. Бо це – питання національної безпеки», – сказано у дописі.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

Було госпіталізовано 5040 осіб, одужало від коронавірусу 10287 людей. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

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