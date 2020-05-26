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    Степанов розповів, коли запрацюють дитячі табори

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    Степанов розповів, коли запрацюють дитячі табори
    Фото: Pinterest

    Міністерство готує рекомендації щодо роботи дитячих таборів в умовах пандемії

    Відкриття дитячих таборів можливе виключно на останньому етапі виходу з карантину.

    Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 травня.

    «Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і про конкретно про «Артек», то це можливо виключно на останньому етапі виходу з карантину, тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був практично мінімальним, практично відсутнім, якщо ми говоримо про наших дітей», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи відбудеться цьогоріч оздоровча кампанія для дітей.

    Водночас міністр зауважив, що відповідні рекомендації будуть завчасно надані МОЗ перед відкриттям дитячих таборів.

    Раніше МОЗ дало рекомендації щодо того, як працюватимуть дитячі садки під час карантину.

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    В Україні на ранок 26 травня зафіксовано вже понад 21,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразились ще 339 людей. Це на 80 випадків більше, ніж днем раніше.

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