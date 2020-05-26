У МОЗ розповіли, як Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу



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Якщо вірус не втратить агресивність і вакцина не буде розроблена, то в певний період часу він буде циркулювати в Україні та світі

Ляшко зазначив, що епідемічна ситуація не дозволяє сьогодні відмовитися від карантину

Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу за двох обставин. Що саме допоможе врятуватися від повторної епідемії в ефірі каналу «Україна 24» розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в понеділок, 25 травня.

«Перша - це коли під час циркуляції коронавірус втратить свою агресивність, так як це було з вірусом Sars у попередні роки. Тоді ми можемо чітко сказати - він втратив агресивність, не викликає хворобу людини, він сам піде на спад, другої хвилі не буде. Друге, де ми можемо уникнути спалаху, - це розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді, дійсно, вдасться запобігти другій хвилі», - пояснив заступник міністра.

Якщо цих двох обставин не станеться, то циркуляція коронавірусу триватиме, як і інших грипоподібних захворювань, що буде призводити до нових спалахів хвороби, уточнив він.

Також Ляшко зазначив, що епідемічна ситуація не дозволяє сьогодні відмовитися від карантину.

«Якщо ми будемо дотримуватися цих вимог, ми виробимо стратегію, яка може бути застосована в разі настання другої хвилі, яка всіма експертами прогнозується. Вона може збігтися з іншими хвилями гострих респіраторних захворювань, таких як грип або аденовірусна інфекція. Тоді буде достатньо складно управляти такими ситуаціями», - розповів санітарний лікар.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.