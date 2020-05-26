Уряд хоче створити чотири нових міністерства, — нардеп



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Деякі міністерства вже колись існували

Кабінет міністрів може створити чотири нових міністерства.



Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від «Слуги народу» і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Деякі з них існували вже раніше:

сільського господарства;

екології;

промполітики і держоборонзамовлення;

науки та інноваційного розвитку.

«А ось і пішли інсайди по Шмигалю. З великою часткою ймовірності - правдоподібні. Мовляв, Денис Анатолійович шукає, як втриматися на посаді ще мінімум рік. Зробити це, з одного боку, просто. Проголосують депутати програму - є імунітет на рік. Тоді можна спокійно, наприклад, регулювати ціни на електроенергію. Захотів - зупинив АЕС. Захотів - спалив більше вугілля на ТЕС. Захотів - побалувався з тарифом на «зелену енергетику», - написав Ткаченко.



Нардеп зазначає, що, мовляв, програму затвердити складно, тому й вирішили створити нові високі посади.



«Програму уряду в парламенті затвердити непросто. І тоді Денис Анатолійович вирішує винайти валюту - міністерські портфелі. А так як всі міністерства вже зайняті, вирішує надрукувати... нові. І портфелі міністрів і заступників роздати впливовим нардепам, за підтримку його - Дениса Анатолійовича - програми уряду. Тож ідеться про: нове Мінекології; Міністерство аграрної політики (яке виділять з Мінекономрозвитку); Міністерство промполітики і держоборонзамовлення (яке теж виділять з Мінекономрозвитку). Нарешті, «вишенька на торті». Нібито, примудрилися виставити на торги навіть освіту. А точніше, виокремити з нього науку та інноваційний розвиток», - пише Ткаченко.

Раніше стало відомо, що у Кабінеті міністрів хочуть розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля України на два міністерства. Як повідомляють джерела «Главкома», таке розділення може відбутися уже в середу.

Як повідомлялось, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства.

На початку травня стало відомо, що голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв незабаром подасть у відставку і покине область. За словами джерела «Главкома» у Херсонській облдержадміністрації, Гусєв йде на підвищення і очолить нове міністерство.«Під Юрія створюють спеціальне міністерство. Міністерство сталого розвитку. Майже «Департамент щастя». Точно зрозуміти, чим воно буде займатися поки складно. Відомо, що в його веденні будуть проблеми екології », - розповіло тоді джерело.

Як відомо, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

«… маємо вкотре рішучу реформу «слуг» – профільний комітет Верховної Ради визнав необхідність розділення Міненерго на Міненерго і Мінекології. В серпні Мінекології будо ліквідовано Зеленським і «слугами» в рамках турборежиму. Також тоді ж зелені бездумні кнопочки ліквідували Міністерство окупованих територій. Два місяці тому воно було знову створено. Чекаю перейменування ОП на АП. Настав час реформ», – прокоментувала у Facebook цю ініціативу народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Нагадаємо, у лютому під час наради в офісі президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради прийняли рішення відновити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Тодішня міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда анонсувала, що відомство буде розділено, адже питання реінтеграції не поміщалися у функціонал одного, навіть об’єднаного відомства, і була потреба в міжсекторальному співробітництві.

До слова, попередній міністр екології Остап Семерак в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що відмова в рамках оптимізації Кабміну від Мінприроди України буде «страшною помилкою».